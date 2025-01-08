США конфіскували нерухомість російського олігарха на $1,8 млн

Мін'юст США повідомив про конфіскацію квартир олігарха Перевалова у Флориді

Суд конфіскував дві квартири російського підприємця Віктора Перевалова в Майамі в американському штаті Флорида. Про це повідомили у пресслужбі Міністерства юстиції США. Загальна вартість нерухомості оцінюється у $1,8 млн. У відомстві назвали таке рішення результатом розгляду позову, поданого у лютому 2024 року. Воно набуло чинності 7 січня.

«Відповідно до заочного рішення суду та остаточного рішення про конфіскацію, що набуло чинності 7 січня, (міністерство, – «Главком») добилося конфіскації двох кондомініумів у Майамі, які утримувалися, передавалися та здавались в оренду, порушуючи санкції США щодо російського громадянина Віктора Перевалова», – йдеться у повідомленні.

За даними Мін'юсту, ці квартири Перевалов здавав та обслуговував в обхід санкційних обмежень. Судовий розгляд у цій справі був ініційований у лютому минулого року. У вироку вказується конфіскація двох кондомініумів, якими розпоряджалася найнята Переваловим людина з 2018 по 2023 рік.

Віктор Перевалов потрапив до списку санкцій США у 2018 році. Причиною цього стала участь бізнесмена у будівництві кримської траси «Таврида». Також під санкції потрапив бізнес-партнер Перевалова Валерій Абрамов, з яким вони є співзасновниками АТ «ВАД», яка займається будівництвом автодоріг.

Раніше стало відомо, що Сполучені Штати Америки збираються запровадити додаткові обмеження проти Російської Федерації. Цього разу під санкції потраплять танкери, які перевозять російську нафту.