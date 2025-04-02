Понад тисячу регбістів подали позови проти федерацій через проблеми зі здоров'ям

Регбісти стверджують, що страждають від низки неврологічних захворювань, включаючи хворобу Паркінсона

Понад тисячу колишніх регбістів подали позови проти спортивних федерацій через проблеми зі здоров'ям після струсу мозку. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на reuters.com.

Юридична фірма, яка представляє інтереси спортсменів, стверджує, що загалом до колективного позову приєдналися 725 колишніх регбістів та 280 колишніх гравців у регбіліг.

«Заявники страждають від низки неврологічних захворювань, що змінюють їхнє життя, включаючи хворобу Паркінсона, хронічну травматичну енцефалопатію та деменцію. Вони стверджують, що ці травми є прямим результатом струсів та ударів середнього ступеня тяжкості, які вони отримали під час ігрової кар'єри. Позивачі стверджують, що керівні органи не вжили розумних заходів для захисту їх від наслідків струсу мозку під час ігрової кар'єри, незважаючи на те, що знали про ризики», – йдеться у заяві юристів.

Спортсмени вимагають компенсацій від World Rugby, Регбійного союзу Англії, Регбійного союзу Уельсу, Футбольної ліги регбі та інших керівних регбійних організацій.

Справа стартувала ще чотири роки тому. Найближчі слухання відбудуться у липні.

Нагадаємо, голкіпер іспанського «Лас-Пальмаса» Яспер Сіллессен переніс операцію після травми, яку він отримав в матчі 29-го туру Ла Ліги з «Сельтою».

Сіллессен отримав пошкодження і був замінений на 27-й хвилині матчу після зіткнення з нападником суперників Борхою Іглесіасом.

Як зазначає пресслужба «Лас-Пальмаса», Ясперу Сіллессену провели операцію з видалення перфорації у тонкій кишці. Повідомляється, що хірургічне втручання пройшло успішно.

Яспер Сіллессен виступає за «Лас-Пальмас» з літа 2024 року. Раніше голкіпер грав за «Валенсію», «Барселону», «Аякс» та НЕК «Неймеген».