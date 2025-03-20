У РФ хочуть бачити у політиці футболіста Дзюбу, який прославився сороміцьким відео

Відео зі Дзюбою навіть стало об’єктом дискусії в підсумковій програмі пропагандистки Скабєєвої

Російський лижник та олімпійський Олександр Легков висловив думку, що футболіст Артем Дзюба міг би спробувати себе у політиці. Про це повідомляє «Главком».

«Дзюбі бажаю лише удачі! Чи підійшла б йому політика? Усьому свій час. Але він підходить за всіма критеріями. Нехай іде, коли хоче. Він вміє спілкуватись, його люблять уболівальники, і він їх дуже любить. Питання у тому, як ставитися до справи. Те, що він вміє спілкуватися і його всі знають, це добре. Наступний крок – робота», – заявив Легков.

Як повідомляв «Главком», у 2020 році відео, на якому Дзюба мастурбує вдома на камеру, затьмарило в РФ навіть події в Нагірному Карабаху та стало об’єктом дискусії в підсумковій програмі пропагандистки Ольги Скабєєвої.

І хоч так звана ведуча, проаналізувавши відео, повідомила, що Дзюба «тримав руку правильно», на рішення керівництва «Зетіту» і тренера збірної РФ Станіслава Черчесова це не вплинуло – за аморальну поведінку Артем був виключений зі збірної і позбавлений капітанської пов’язки в «Зеніті».

Також, вже після початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну, Дзюба стверджував, що повністю підтримує російського диктатора Володимира Путіна.

Нагадаємо, під час телефонної розмови Дональд Трамп та Володимир Путін обговорили можливе проведення серії хокейних ігор між гравцями США та РФ.

За підсумком розмови Москва повідомила, що Трамп підтримує ідею Путіна організувати в США та Росії матчі за участю гравців НХЛ і КХЛ, і погодився підтримувати зв’язок з усіх питань, порушених під час розмови, під час якої планувалося обговорити війну в Україні. У звіті Білого дому про дзвінок не згадувалося про переговори, пов’язані з хокеєм, і НХЛ дізналася про цю ідею після того, як він закінчився.

«Нам щойно стало відомо про розмову між президентом Трампом і президентом Путіним. Очевидно, що ми не були стороною в цих дискусіях, і було б недоречно давати коментарі в даний момент», – зазначили в НХЛ.

Як йдеться у офійній заяві НХЛ, Національна хокейна ліга засуджує вторгнення Росії в Україну і закликає до якнайшвидшого мирного вирішення питання.

«З 28 лютого 2022 року ми призупинили відносини з бізнес-партнерами в Росії і поставили на паузу роботу соціальних мереж і сайту російською мовою. Крім того, ми перестали розглядати Росію як місце проведення заходів НХЛ у майбутньому. Ми також стурбовані благополуччям гравців з Росії, які виступають в НХЛ від імені своїх клубів, а не від Росії. Ми розуміємо, що вони та їхні сім'ї потрапили в неймовірно складну ситуацію», – зазначили в НХЛ.