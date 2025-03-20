Головна Спорт Новини
search button user button menu button

У РФ хочуть бачити у політиці футболіста Дзюбу, який прославився сороміцьким відео

Христина Жиренко
glavcom.ua
Христина Жиренко
google social img telegram social img facebook social img
У РФ хочуть бачити у політиці футболіста Дзюбу, який прославився сороміцьким відео
Дзюба стверджував, що повністю підтримує російського диктатора Володимира Путіна

Відео зі Дзюбою навіть стало об’єктом дискусії в підсумковій програмі пропагандистки Скабєєвої

Російський лижник та олімпійський Олександр Легков висловив думку, що футболіст Артем Дзюба міг би спробувати себе у політиці. Про це повідомляє «Главком».

«Дзюбі бажаю лише удачі! Чи підійшла б йому політика? Усьому свій час. Але він підходить за всіма критеріями. Нехай іде, коли хоче. Він вміє спілкуватись, його люблять уболівальники, і він їх дуже любить. Питання у тому, як ставитися до справи. Те, що він вміє спілкуватися і його всі знають, це добре. Наступний крок – робота», – заявив Легков.

Як повідомляв «Главком», у 2020 році відео, на якому Дзюба мастурбує вдома на камеру, затьмарило в РФ навіть події в Нагірному Карабаху та стало об’єктом дискусії в підсумковій програмі пропагандистки Ольги Скабєєвої.

І хоч так звана ведуча, проаналізувавши відео, повідомила, що Дзюба «тримав руку правильно», на рішення керівництва «Зетіту» і тренера збірної РФ Станіслава Черчесова це не вплинуло – за аморальну поведінку Артем був виключений зі збірної і позбавлений капітанської пов’язки в «Зеніті».

Також, вже після початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну, Дзюба стверджував, що повністю підтримує російського диктатора Володимира Путіна.

Нагадаємо, під час телефонної розмови Дональд Трамп та Володимир Путін обговорили можливе проведення серії хокейних ігор між гравцями США та РФ.

За підсумком розмови Москва повідомила, що Трамп підтримує ідею Путіна організувати в США та Росії матчі за участю гравців НХЛ і КХЛ, і погодився підтримувати зв’язок з усіх питань, порушених під час розмови, під час якої планувалося обговорити війну в Україні. У звіті Білого дому про дзвінок не згадувалося про переговори, пов’язані з хокеєм, і НХЛ дізналася про цю ідею після того, як він закінчився.

«Нам щойно стало відомо про розмову між президентом Трампом і президентом Путіним. Очевидно, що ми не були стороною в цих дискусіях, і було б недоречно давати коментарі в даний момент», – зазначили в НХЛ.

Як йдеться у офійній заяві НХЛ, Національна хокейна ліга засуджує вторгнення Росії в Україну і закликає до якнайшвидшого мирного вирішення питання.

«З 28 лютого 2022 року ми призупинили відносини з бізнес-партнерами в Росії і поставили на паузу роботу соціальних мереж і сайту російською мовою. Крім того, ми перестали розглядати Росію як місце проведення заходів НХЛ у майбутньому. Ми також стурбовані благополуччям гравців з Росії, які виступають в НХЛ від імені своїх клубів, а не від Росії. Ми розуміємо, що вони та їхні сім'ї потрапили в неймовірно складну ситуацію», – зазначили в НХЛ.

Теги: Артем Дзюба НОВИНИ ФУТБОЛУ спорт росія

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Аналітики, політики та політологи ламають собі голову що буде далі з Трампом
Загадка Трампа. Президентом США керує переляк?
7 березня, 10:00
Глава ГУР пояснив, яку вигоду отримує Північна Корея від співпраці з Росією
Глава ГУР пояснив, яку вигоду отримує Північна Корея від співпраці з Росією
27 лютого, 11:51
27 лютого Дарчієв брав участь у російсько-американській зустрічі у Стамбулі, яка, як стверджували, була присвячена роботі посольств
США погодили призначення нового посла Росії у Вашингтоні: що про нього відомо
28 лютого, 18:52
Керівник Центру протидії дезінформації підтвердив атаку безпілотників
Дрони атакували нафтопровід у Ростовській області (відео)
3 березня, 21:40
Дмитро Підручний є лідером чоловічої збірної України з біатлону
Коли вболівати за українців. Розклад сьомого етапу Кубка світу з біатлону
5 березня, 17:29
Мілевський виступав за «Газіантепспор» з вересня по грудень 2013 року
Мілевський розповів про проблеми, які у нього виникли через пиво у Туреччині
7 березня, 17:36
Бій Амосова можна буде переглянути на платформі UFC Fight Pass
Ексчемпіон Bellator українець Амосов наступного тижня проведе бій у США
7 березня, 17:49
Проект списку рекомендацій, розроблений дипломатичними службами та представниками служби безпеки
США планують посилити правила в'їзду для громадян 43 країн
15 березня, 13:58
Національна хокейна ліга засуджує вторгнення Росії в Україну
Трамп і Путін домовились про хокейний матч команд Росії та США. Реакція НХЛ
Вчора, 09:45

Новини

На «Барком-Кажани» очікує вирішальний поєдинок у чемпіонаті Польщі
На «Барком-Кажани» очікує вирішальний поєдинок у чемпіонаті Польщі
Збірна Японії з футболу першою у світі відібралася на чемпіонат світу 2026 року
Збірна Японії з футболу першою у світі відібралася на чемпіонат світу 2026 року
Де дивитися чемпіонат світу з легкої атлетики у приміщенні: розклад трансляцій
Де дивитися чемпіонат світу з легкої атлетики у приміщенні: розклад трансляцій
У РФ хочуть бачити у політиці футболіста Дзюбу, який прославився сороміцьким відео
У РФ хочуть бачити у політиці футболіста Дзюбу, який прославився сороміцьким відео
У ДТП у Києві загинув шестиразовий чемпіон Ізраїлю з боксу
У ДТП у Києві загинув шестиразовий чемпіон Ізраїлю з боксу
МОК включив бокс до програми Олімпіади-2028
МОК включив бокс до програми Олімпіади-2028

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
189K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 20 березня: ситуація на фронті
80K
ISW: Росіяни застосували нову тактику обману на Курщині, що є воєнним злочином
66K
Карта повітряних тривог України онлайн 20 березня 2025
41K
Помста за Крупу. Лікарі ліквідованих МСЕК пішли у контрнаступ
13K
У мережі розгорається скандал навколо наукового керівника дисертації Усика
12K
Ліна Костенко відзначила ювілей та отримала подарунок від Буданова (фото)

Новини

Українці зможуть побачити сонячне затемнення: названо дату
Вчора, 15:31
Повітряна тривога у Києві через загрозу дронів тривала 21 хвилину
18 березня, 09:23
18 березня: яке сьогодні свято, прикмети та заборони
18 березня, 00:05
Новий рік під пальмами? Метеорологиня розповіла, як зміняться зими в Україні
17 березня, 11:07
17 березня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
17 березня, 00:01
16 березня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
16 березня, 00:01

Прес-релізи

Дієві стратегії лідерів у 2025-му: понад 40 СЕО та власників бізнесів на Business Wisdom Summit
Дієві стратегії лідерів у 2025-му: понад 40 СЕО та власників бізнесів на Business Wisdom Summit
19 березня, 13:37
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua , opendatabot.ua