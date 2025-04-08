Головна Спорт Новини
search button user button menu button

Українські лижні акробати переможно завершили сезон

Христина Жиренко
glavcom.ua
Христина Жиренко
google social img telegram social img facebook social img
Українські лижні акробати переможно завершили сезон
За підсумками змагального сезону 2024/25 збірна України з лижної акробатики – переможці загального заліку Кубка Європи

За підсумками сезону Оксана Яцюк здобула перемогу у загальному заліку Кубка Європи з лижної акробатики

Цього вікенду швейцарський Айроло приймав заключні змагання сезону 2024/25 в межах Кубка Європи з фристайлу (лижна акробатика). Про це повідомляє «Главком» з посиланням на НОК України.

Українська команда була представлена чотирма спортсменами, які спільно здобули шість нагород:

  • Оксана Яцюк – золото та бронза
  • Максим Кузнєцов – золото та срібло
  • Ангеліна Брикіна – срібло
  • Дмитро Котовський – бронза

За підсумками змагального сезону 2024/25 збірна України з лижної акробатики – переможці загального заліку Кубка Європи! Нашій команді подібне досягнення вдається вже втретє.

Також за підсумками сезону Оксана Яцюк здобула перемогу у загальному заліку Кубка Європи з лижної акробатики.

«Вітаємо спортсменів, тренерський штаб та усіх причетних до успіху із завершенням сезону! Бажаємо вдалого відновлення та успішної підготовки на шляху до Олімпійських ігор-2026!», – йдеться у дописі НОК України.

Нагадаємо, Таїсія Онофрійчук виграла дебютне «золото» етапу Кубка світу з художньої гімнастики. Сталося це у змаганнях з багатоборства.

Сталося це у змаганнях з багатоборства в болгарській Софії.

Етап в Софії став другим на Кубку світу 2024/25. Україну у індивідуальних змаганнях представляли дві призерки Гран-прі – абсолютна чемпіонка етапу в Тьєні Таїсія Онофрійчук, а також бронзова призерка у багатоборстві Поліна Каріка.

Кубок світу з художньої гімнастики (Софія, Болгарія). Особисте багатоборство, жінки: топ-3

  1. Таїсія Онофрійчук (Україна) – 114.450 бала
  2. Стільяна Ніколова (Болгарія) – 110.650
  3. Тахміна Ікромова (Узбекистан) — 109.850

Для 16-річної Онофрійчук це перше «золото» етапів Кубка світу. До цього гімнастка, яка дебютувала на змаганнях у минулому сезоні, мала у активі «срібло» вправ з булавами, бронзові медалі у вправах з м'ячем та стрічкою у Баку, а також «бронзу» у вправах зі стрічкою в Софії.

Теги: фристайл спорт

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

У свій другий термін на чолі жіночої збірної України Чижов провів 10 матчів, з яких виграв лише два
Жіноча збірна України з гандболу лишилася без головного тренера
3 квiтня, 10:52
У грі за третє місце українська параволейбольна команда перемогла команду Угорщини
Українські параволейболістки здобули бронзу Кубка Чемпіонів
1 квiтня, 19:22
Таїсія Онофрійчук та Поліна Каріка здобули нагороди у багатоборстві
Україна здобула дев'ять нагород на Гран-Прі з художньої гімнастики
31 березня, 08:46
До переліку найкращих гравців Євроліги увійшли Шарунас Ясікявічюс та Костас Слукас, Руді Фернандес, Шейн Ларкін та Ману Джинобілі
Євроліга оприлюднила перелік топ-25 баскетболістів в історії турніру
25 березня, 15:21
Українська команда проведе четвертий сезон у Плюс-лізі з волейболу
«Барком-Кажани» здобули перемогу у вирішальній грі сезону
21 березня, 10:11
Дитиною Єгор переніс інсульт, а через сім років перетворився в борця високого світового рівня
Чемпіон Європи з боротьби Якушенко розповів, як в 11 років переніс інсульт
19 березня, 17:41
На етапі Гран-прі у Будапешті Максименко виборола «золото» у фехтуванні на шпагах
17-річна фехтувальниця Максименко перевершила унікальне досягнення Харлан
18 березня, 13:46
Лінн Сван є багатаразовою переможницею етапів Кубка світу
Титулована шведська лижниця достроково завершила сезон через струс мозку
17 березня, 14:36
Юлія Курченко здобула золото Гран-прі
Українські дзюдоїсти здобули три нагороди на Гран-прі в Австрії
10 березня, 12:50

Новини

Українські лижні акробати переможно завершили сезон
Українські лижні акробати переможно завершили сезон
У Мессі може з'явитися новий зірковий одноклубник
У Мессі може з'явитися новий зірковий одноклубник
Легендарний Тотті заявив, що «з великим задоволення приїхав до Росії»
Легендарний Тотті заявив, що «з великим задоволення приїхав до Росії»
Усик потрапив до переліку найбагатших боксерів в історії
Усик потрапив до переліку найбагатших боксерів в історії
Відбір на чемпіонат світу: лідерка збірної України з гандболу розповіла про стан команди
Відбір на чемпіонат світу: лідерка збірної України з гандболу розповіла про стан команди
В Іспанії помер бігун, якому стало зле за 500 метрів до фінішу напівмарафону
В Іспанії помер бігун, якому стало зле за 500 метрів до фінішу напівмарафону

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
198K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 8 квітня: ситуація на фронті
105K
Банкноти номіналом 20 та 50 євро вилучатимуться з обігу: що буде натомість
71K
Карта повітряних тривог України онлайн 8 квітня 2025
66K
Речник Кремля пояснив, за яких умов Путін підтримає припинення вогню
36K
Скандал у Львові: водій маршрутки образив колишню військову і пригрозив звернутись до СБУ
25K
Театр Франка віддав сцену колишній акторці «Кварталу 95»

Новини

Підписання закону про добросовісного набувача та погрози Трампа у бік Китаю. Головне за 7 квітня
Вчора, 20:51
«Сталевий фронт» передає 70 дронів-розвідників на Покровський напрямок
Вчора, 17:53
7 квітня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Вчора, 00:05
Високий ризик диверсій. Спецслужби закликали британців зібрати «набір для виживання»
6 квiтня, 14:11
У Києві оголошено відбій повітряної тривоги
6 квiтня, 07:07
6 квітня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
6 квiтня, 00:05

Прес-релізи

Дієві стратегії лідерів у 2025-му: понад 40 СЕО та власників бізнесів на Business Wisdom Summit
Дієві стратегії лідерів у 2025-му: понад 40 СЕО та власників бізнесів на Business Wisdom Summit
19 березня, 13:37
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua , opendatabot.ua