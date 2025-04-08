Українські лижні акробати переможно завершили сезон

За підсумками змагального сезону 2024/25 збірна України з лижної акробатики – переможці загального заліку Кубка Європи

За підсумками сезону Оксана Яцюк здобула перемогу у загальному заліку Кубка Європи з лижної акробатики

Цього вікенду швейцарський Айроло приймав заключні змагання сезону 2024/25 в межах Кубка Європи з фристайлу (лижна акробатика). Про це повідомляє «Главком» з посиланням на НОК України.

Українська команда була представлена чотирма спортсменами, які спільно здобули шість нагород:

Оксана Яцюк – золото та бронза

Максим Кузнєцов – золото та срібло

Ангеліна Брикіна – срібло

Дмитро Котовський – бронза

За підсумками змагального сезону 2024/25 збірна України з лижної акробатики – переможці загального заліку Кубка Європи! Нашій команді подібне досягнення вдається вже втретє.

Також за підсумками сезону Оксана Яцюк здобула перемогу у загальному заліку Кубка Європи з лижної акробатики.

«Вітаємо спортсменів, тренерський штаб та усіх причетних до успіху із завершенням сезону! Бажаємо вдалого відновлення та успішної підготовки на шляху до Олімпійських ігор-2026!», – йдеться у дописі НОК України.

Нагадаємо, Таїсія Онофрійчук виграла дебютне «золото» етапу Кубка світу з художньої гімнастики. Сталося це у змаганнях з багатоборства.

Сталося це у змаганнях з багатоборства в болгарській Софії.

Етап в Софії став другим на Кубку світу 2024/25. Україну у індивідуальних змаганнях представляли дві призерки Гран-прі – абсолютна чемпіонка етапу в Тьєні Таїсія Онофрійчук, а також бронзова призерка у багатоборстві Поліна Каріка.

Кубок світу з художньої гімнастики (Софія, Болгарія). Особисте багатоборство, жінки: топ-3

Таїсія Онофрійчук (Україна) – 114.450 бала Стільяна Ніколова (Болгарія) – 110.650 Тахміна Ікромова (Узбекистан) — 109.850

Для 16-річної Онофрійчук це перше «золото» етапів Кубка світу. До цього гімнастка, яка дебютувала на змаганнях у минулому сезоні, мала у активі «срібло» вправ з булавами, бронзові медалі у вправах з м'ячем та стрічкою у Баку, а також «бронзу» у вправах зі стрічкою в Софії.