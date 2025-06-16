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Смертельна ДТП з українцями у Франції: водію висунуто звинувачення

Іванна Гончар
glavcom.ua
Іванна Гончар
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Смертельна ДТП з українцями у Франції: водію висунуто звинувачення
Прокуратура Парижа висунула звинувачення одному з водіїв автобуса
фото: x.com/icimaine

Другого водія, який не був за кермом, відпустили ще в суботу

Франції одному з водіїв автобуса, який перевозив українських дітей і потрапив у смертельну ДТП, висунули офіційне звинувачення. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на La Figaro.

Аварія сталася 14 червня в департаменті Сарт. У результаті загинули четверо людей, автобус віз українських підлітків у межах шкільної поїздки, за повідомленням прокуратури Парижа.

Обидва водії після аварії були затримані. У них не виявили алкоголю або наркотиків. Проте водія, який був за кермом під час аварії, звинуватили в ненавмисному вбивстві та заподіянні травм з необережності.

Тепер водію заборонено сідати за кермо, і він має з’являтися до слідчого, коли його викличуть. Він перебуває під судовим контролем (не під вартою, але під наглядом слідства).

Другого водія, який не був за кермом, відпустили ще в суботу. Справу розслідує спеціальний відділ прокуратури Парижа.

За останньою інформацією, всі поранені знаходяться в стабільному стані, їхньому життю нічого не загрожує.

Раніше президент України Володимир Зеленський поінформував: «Жахливі новини про трагічну ДТП автобуса у Франції, у якій постраждало багато українців, зокрема дітей. Вони поверталися з навчального обміну із французького ліцею в Бретані», – написав президент.

Наразі відомо про чотирьох загиблих дорослих, троє з них – громадяни України. Ще двоє людей у важкому стані, за їхні життя борються французькі медики. Решта дітей має середні та легкі поранення, усім їм надається необхідна допомога.

МЗС України негайно направило до місця події команду дипломатів і консулів на чолі з Послом України у Франції. Вони надають сприяння нашим громадянам і підтримують зв’язок із родинами постраждалих, а також із представниками французьких органів влади та служб на місці події.

Теги: автобус смерть діти Франція ДТП українці

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