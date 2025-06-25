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«ПСЖ» хоче позбутися російського голкіпера

Христина Жиренко
glavcom.ua
Христина Жиренко
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«ПСЖ» хоче позбутися російського голкіпера
Сафонов зіграв 17 матчів за клуб

26-річний Сафонов перейшов до «ПСЖ» влітку минулого року з «Краснодару»

Майбутнє воротаря збірної Росії Матвія Сафонова в «ПСЖ» залишається під питанням. Про це повідомляє «Главком».

Як зазначають російські пропагандистські ресурси, у паризькому клубі не готові приймати остаточне рішення до завершення переговорів із Джанлуїджі Доннаруммою, чий контракт ще не продовжено. За інформацією одного з джерел, знайомого із ситуацією, італієць вимагає підвищення зарплати та виконання низки умов.

«Якщо домовитись не вдасться, він може розглянути варіант щодо повернення до Серії А. У цьому разі «ПСЖ» може активізуватися на трансферному ринку у пошуках нового основного воротаря – і тоді доля Сафонова знову опиниться у підвішеному стані», – стверджує джерело.

Крім того, всередині клубу всерйоз обговорювався ризик можливого конфлікту в колективі, якщо в «ПСЖ» перейде захисник збірної України Іллі Забарний, а Сафонов при цьому залишиться. У Парижі прагнуть уникати подібних ситуацій та приділяють увагу репутаційним ризикам.

«Наразі розглядаються варіанти як продажу російського воротаря, так і його можливої ​​оренди. Остаточне рішення залежатиме від результату переговорів з Доннаруммою та загальної трансферної стратегії клубу цього літа», – додало джерело, близьке до французького клубу.

26-річний Сафонов перейшов до «ПСЖ» влітку минулого року з «Краснодару». У дебютному сезоні росіянин зіграв у 17 матчах, пропустивши 13 м'ячів та 7 разів зберігши ворота у недоторканності. Сафонов став переможцем Ліги чемпіонів, чемпіоном Франції, виграв Кубок та Суперкубок Франції.

Нагадаємо, «Парі Сен-Жермен» (ПСЖ) здобув історичну перемогу у фіналі Ліги чемпіонів УЄФА сезону 2024/25. У матчі, що відбувся в Мюнхені, французи розгромили міланський «Інтер» з рахунком 5:0, уперше в своїй історії здобувши престижний європейський трофей.

Це був перший очний фінал між цими командами. На шляху до вирішального поєдинку «Інтер» не зазнав жодної поразки, послідовно здолавши «Феєнорд», «Баварію» та «Барселону». Натомість ПСЖ вийшов у фінал, вибивши «Брест», «Ліверпуль», «Астон Віллу» та «Арсенал».

Матч розпочався з активної гри ПСЖ, і вже на 12-й хвилині Ашраф Хакімі відкрив рахунок. Згодом, на 20-й хвилині, Дезіре Дуе подвоїв перевагу, скориставшись рикошетом після удару. У другому таймі парижани не зменшували тиску: Дуе оформив дубль на 63-й хвилині після передачі Вітіньї. Ще через десять хвилин Хвіча Кварацхелія реалізував вихід сам на сам із Зоммером, а крапку в зустрічі поставив 19-річний Сенні Маюлу на 87-й хвилині.

Це була лише друга зустріч в історії фіналів Ліги чемпіонів між французьким і італійським клубами після фіналу 1993 року між «Марселем» і «Міланом». Цьогорічна перемога стала не лише історичною для ПСЖ, а й найрозгромнішою у фіналах Ліги чемпіонів.

Цей тріумф приніс ПСЖ требл у сезоні 2024/25 – раніше клуб уже виграв чемпіонат Франції та національний кубок. Для «Інтера» це був другий фінал за останні три сезони, але й цього разу італійцям не вдалося здобути трофей – у 2023-му вони поступилися «Манчестер Сіті» з мінімальним рахунком.

Раніше ми писали, що перед фіналом Ліги чемпіонів «ПСЖ» – «Інтер» разом з футболістами на поле стадіону у Мюнхені вийшли діти, серед яких був 10-річний українець Михайло Палій.

У Михайла виявили агресивну форму раку у 7 років. Через це йому довелось ампутувати ногу. Він займається ампфутболом у клубі Pokrova Lviv AMP. До клубу він приєднався у 2024-му.

Теги: Джанлуїджі Доннарумма ФК Парі Сен-Жермен НОВИНИ ФУТБОЛУ

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