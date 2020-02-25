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    Коронавірус в Італії: «Ювентус» не хоче повертати вболівальникам гроші за квитки

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    &laquo;Ювентус&raquo; з&nbsp;&laquo;Інтером&raquo; зіграють при порожніх трибунах - Коронавірус в Італії: «Ювентус» не хоче повертати вболівальникам гроші за квитки
    «Ювентус» з «Інтером» зіграють при порожніх трибунах
    Фото: footboom.com

    Антимонопольні органи мають намір розглянути цю ситуацію

    «Ювентус» не має наміру повертати гроші, отримані за продаж квитків на гру 26-го туру чемпіонату Італії з «Інтером». Про це повідомляє La Gazzetta dello Sport.

    Варто зазначити, що цей і ще п'ять матчів Серії А пройдуть при порожніх трибунах через спалах коронавірусу в деяких провінціях і областях Італії.

    За інформацією La Gazzetta dello Sport, клуб заробив близько €3 млн за квитки, і керівництво вважає, що воно не повинно втрачати гроші через Федерації футболу Італії.

    Це рішення відповідає чинним правилам туринського клубу, проте антимонопольні органи мають намір розглянути цю ситуацію.

    «Інтер», в свою чергу, вже почав процедуру повернення грошей за придбані уболівальниками квитки.

    Нагадаємо, в турнірній таблиці Серії А «Ювентус» знаходиться на першому місці. Туринці набрали 60 очок в 25 турах. «Інтер» посідає третє місце з 54 очками в активі та має гру в запасі.

    Станом на 25 лютого, коронавірусом в Італії заразилися 272 людини: 206 в регіоні Ломбардія, 38 - у Венето, 21 - в Емілії-Романьї, по 3 - у П'ємонті та Римі і ще по 1 - в Больцано і Трентіно. Також відомо про сім смертельних випадків.

    Як повідомляв «Главком», українка Алла Мулявка, яка 17 років мешкає в Італії у місті Падуя, регіон Венето, розповіла, як країна готується до епідемії коронавірусу.

    Натомість, як повідомлялося, в Україні для коронавірусу відчинені усі двері. Так, пасажирка рейсу «Рим – Київ» поскаржилася на те, що в аеропорту «Бориспіль» нікому з пасажирів не вимірювали температуру, попри обіцянки перевіряти людей, які прибуватимуть з Італії.

    Нагадаємо, українські прикордонники вимірюватимуть температуру людей, які прибуватимуть з Італії, де за останніми даними зафіксували вже сім смертей від коронавірусу і понад 200 інфікованих.

    За даними від 24 лютого, майже 80 тис. людей заражені. Епідемія поширилася на 25 країн та територій світу, у тому числі й на декілька європейських, а саме: у Італії, Німеччині, Франції та Фінляндії.

    Зазначимо, що Україна отримала від ВООЗ тести на коронавірус Covid-19.

    НОВИНИ ФУТБОЛУ Італія ФК Ювентус коронавірус
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