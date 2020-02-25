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    Кількість інфікованих коронавірусом у світі зросла до 80 тис.

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    Приблизно 80% усіх випадків гострої респіраторної хвороби, спричиненої коронавірусом, зафіксовано у китайській провінції Хубей - Кількість інфікованих коронавірусом у світі зросла до 80 тис.
    Приблизно 80% усіх випадків гострої респіраторної хвороби, спричиненої коронавірусом, зафіксовано у китайській провінції Хубей

    За останніми даними одужали 27657 людей

    Станом на 7:01 вівторка загальна кількість померлих від пневмонії, викликаної новим коронавірусом COVID-19, в Китаї зросла до 2663. Всього у світі загинуло 2699 осіб.

    Про це йдеться на карті поширення коронавірусу від Центру системних досліджень та інжинірингу при університеті Джона Хопкінса.

    Кількість заражених в Китаї досягла 77,658 людей. Всього у світі — 80147. У свою чергу, одужали за останніми даними 27657 людей.

    Слід зазначити, що приблизно 80% усіх випадків гострої респіраторної хвороби, спричиненої коронавірусом, зафіксовано у китайській провінції Хубей.

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    Зазначимо, що Україна отримала від ВООЗ тести на коронавірус Covid-19.

    Також у МОЗ повідомили, коли оприлюднять результати тестів евакуйованих з Китаю.

    До слова, Міністерство охорони здоров'я Румунії оголосило про кілька заходів із запобігання зараженню новим коронавірусом. Усі румуни, які повертаються в країну з Північної Італії, де карантин на коронавірус, будуть ізольовані на 14 днів

    Нагадаємо, українські прикордонники вимірюватимуть температуру людей, які прибуватимуть з Італії, де за останніми даними зафіксували вже 5 смертей від коронавірусу і понад 200 інфікованих.

    Китай хвороби карантин вірус ВООЗ
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