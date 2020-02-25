  1. Головна
  2. Новини
рус

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Новини

    Українка, що живе в Італії, розказала, як країна готується до епідемії коронавірусу

    • Розсилка
    <span><span>У Венето наразі є&nbsp;</span></span>33<span><span>&nbsp;заражених - ц</span><span>е кількість встановлених випадків</span></span> - Українка, що живе в Італії, розказала, як країна готується до епідемії коронавірусу
    У Венето наразі є 33 заражених - це кількість встановлених випадків
    Фото: mattinopadova.gelocal.it

    Активістка спільноти українців міста Падуя розповіла, що регіональна служба охорони здоров’я Венето превентивно закуповує 100 тис. тампонів і тестів для декількох своіх закладів охорони здоров'я

    Українка Алла Мулявка, яка 17 років мешкає в Італії, у місті Падуя, регіон Венето, розказала, як країна готується до епідемії коронавірусу.

    Активістка спільноти українців міста Падуя розповіла, що регіональна служба охорони здоров’я Венето превентивно закуповує 100 тис. тампонів і тестів для декількох своіх закладів охорони здоров'я.

    «Ці масові замовлення на різне медичне обладнання для того щоб впоратися з надзвичайними ситуаціями та гарантувати безпеку медиків та санітарних оператоірів. Крім того, 280 тисяч масок і 215 тисяч дезінфікуючих гелів», - написала вона у Facebook і додала перелік закуплених запобіжних засобів.

    «Це:

    • 280 000 масок типів FFP2 і FFP3 (15000 поставляються на взавтра)

    • 100 000 тампонів і тестів (30 000 для доставки до вихідних днів)

    • 59 000 лабораторних костюмів (вдля доставки на завтра)

    • 54 000 взуття (на доставку до вихідних)

    • 2100 захисних окулярів (на доставку до вихідних)

    • 100 напівкасок з захистним екраном (всі доставляються протягом вихідних)

    •215 000 штук дезінфікуючого гелю (40 000 для доставки до вихідних)

    • Замовленно також декілька тисяч рукавичок, достатніх для потреби в 3 місяці для всіх санітарних відділків», - зазначила Мулявка.

    Варто зазначити, що у Венето наразі є 33 заражених - це кількість встановлених випадків.

    Натомість, як повідомлялось, в Україні для коронавірусу відчинені усі двері. Так, пасажирка рейсу «Рим – Київ» поскаржилась на те, що в аеропорту «Бориспіль» нікому з пасажирів не вимірювали температуру, попри обіцянки перевіряти пасажирів, які прибуватимуть з Італії.

    Нагадаємо, українські прикордонники вимірюватимуть температуру людей, які прибуватимуть з Італії, де за останніми даними зафіксували вже сім смертей від коронавірусу і понад 200 інфікованих.

    За даними від 24 лютого, майже 80 тис. людей заражені. Епідемія поширилася на 25 країн та територій світу, у тому числі й на декілька європейських, а саме: у Італії, Німеччині, Франції та Фінляндії.

    Зазначимо, що Україна отримала від ВООЗ тести на коронавірус Covid-19.


    вірус
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Читайте також:
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ