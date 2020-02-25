Українка, що живе в Італії, розказала, як країна готується до епідемії коронавірусу



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У Венето наразі є 33 заражених - ц е кількість встановлених випадків Фото: mattinopadova.gelocal.it

Активістка спільноти українців міста Падуя розповіла, що регіональна служба охорони здоров’я Венето превентивно закуповує 100 тис. тампонів і тестів для декількох своіх закладів охорони здоров'я

Українка Алла Мулявка, яка 17 років мешкає в Італії, у місті Падуя, регіон Венето, розказала, як країна готується до епідемії коронавірусу.

Активістка спільноти українців міста Падуя розповіла, що регіональна служба охорони здоров’я Венето превентивно закуповує 100 тис. тампонів і тестів для декількох своіх закладів охорони здоров'я.

«Ці масові замовлення на різне медичне обладнання для того щоб впоратися з надзвичайними ситуаціями та гарантувати безпеку медиків та санітарних оператоірів. Крім того, 280 тисяч масок і 215 тисяч дезінфікуючих гелів», - написала вона у Facebook і додала перелік закуплених запобіжних засобів.

«Це:

• 280 000 масок типів FFP2 і FFP3 (15000 поставляються на взавтра)

• 100 000 тампонів і тестів (30 000 для доставки до вихідних днів)

• 59 000 лабораторних костюмів (вдля доставки на завтра)

• 54 000 взуття (на доставку до вихідних)

• 2100 захисних окулярів (на доставку до вихідних)

• 100 напівкасок з захистним екраном (всі доставляються протягом вихідних)

•215 000 штук дезінфікуючого гелю (40 000 для доставки до вихідних)

• Замовленно також декілька тисяч рукавичок, достатніх для потреби в 3 місяці для всіх санітарних відділків», - зазначила Мулявка.

Варто зазначити, що у Венето наразі є 33 заражених - це кількість встановлених випадків.

Натомість, як повідомлялось, в Україні для коронавірусу відчинені усі двері. Так, пасажирка рейсу «Рим – Київ» поскаржилась на те, що в аеропорту «Бориспіль» нікому з пасажирів не вимірювали температуру, попри обіцянки перевіряти пасажирів, які прибуватимуть з Італії.

Нагадаємо, українські прикордонники вимірюватимуть температуру людей, які прибуватимуть з Італії, де за останніми даними зафіксували вже сім смертей від коронавірусу і понад 200 інфікованих.

За даними від 24 лютого, майже 80 тис. людей заражені. Епідемія поширилася на 25 країн та територій світу, у тому числі й на декілька європейських, а саме: у Італії, Німеччині, Франції та Фінляндії.

Зазначимо, що Україна отримала від ВООЗ тести на коронавірус Covid-19.



