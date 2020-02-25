У Хорватії підтвердили перший випадок захворювання на коронавірус



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Житель Загреба повернувся з Італії хворим на коронавірус

Захворів молодий чоловік із Загреба, який нещодавно повернувся з Мілана

Перший випадок захворювання на коронавірус нового типу підтвердили у Хорватії.

Про це повідомляє видання Vecernji List.

«Під час засідання уряду ми отримали інформацію про першого пацієнта з коронавірусом», - сказав прем’єр-міністр Хорватії Андрей Пленкович.

Він додав, що захворів молодий чоловік із Загреба. Повідомляється, що з 10 по 21 лютого він перебував у Мілані, адміністративному центрі регіону Ломбардія, нині охопленого спалахом коронавірусу.

Повідомляється, що чоловіка ізолювали в інфекційній лікарні Загреба. Хвороба у нього протікає у легкій формі.

«З огляду на події в Італії ми забезпечимо, щоб всі компетентні служби були повністю підготовлені і активно протидіяли поширенню цього вірусу», - сказав Пленкович.

Нагадаємо, 25 лютого про перші підтверджені випадки зараження коронавірусом повідомили і в Австрії.

Зазначимо, що спалах коронавірусу останніми днями стався на півночі Італії. Прем'єр-міністр Італії Джузеппе Конте заявив, що неправильне управління лікарнею в північній Італії сприяло поширенню нового коронавірусу Covid-19 в країні.

Станом на 25 лютого, коронавірусом в Італії заразилися 272 людини: 206 в регіоні Ломбардія, 38 - Венето, 21 - в Емілії Романія, по 3 - у П'ємонті та Римі і ще по 1 - в Больцано і Трентіно. Також відомо про сім смертельних випадків.

Як повідомляв «Главком», українка Алла Мулявка, яка 17 років мешкає в Італії, у місті Падуя, регіон Венето, розказала, як країна готується до епідемії коронавірусу.

Натомість, як повідомлялось, в Україні для коронавірусу відчинені усі двері. Так, пасажирка рейсу «Рим – Київ» поскаржилась на те, що в аеропорту «Бориспіль» нікому з пасажирів не вимірювали температуру, попри обіцянки перевіряти пасажирів, які прибуватимуть з Італії.

Нагадаємо, українські прикордонники вимірюватимуть температуру людей, які прибуватимуть з Італії, де за останніми даними зафіксували вже сім смертей від коронавірусу і понад 200 інфікованих.