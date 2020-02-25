Коронавірус дістався Австрії. Зафіксовано перші випадки зараження Covid-19



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Позитивний результат тесту на коронавірус виявився у двох людей

Перші випадки зараження коронавірусом нового типу підтвердили в Австрії.

Про це повідомив губернатор федеральної землі Тироль Гюнтер Платтер, передає Kurier.

Повідомляється, що позитивний результат тесту на коронавірус виявився у двох людей. Зараз вони перебувають в одній злікарень Інсбрука з підвищеною температурою.

Влада Тироля не надає додаткової інформації про заражених.

Відомо, що обом по 24 роки, вони мешканці Інсбрука, які нещодавно повернулися з італійського регіону Ломбардія, де в останні дні спостерігається найбільший в Італії спалах коронавірусу.

Раніше Австрія оголосила, що зупинятиме на кордоні з Італією всіх, у кого будуть підозри на зараження.

Зазначимо, що спалах коронавірусу останніми днями стався на півночі Італії. Прем'єр-міністр Італії Джузеппе Конте заявив, що неправильне управління лікарнею в північній Італії сприяло поширенню нового коронавірусу Covid-19 в країні.

Станом на 25 лютого, коронавірусом в Італії заразилися 272 людини: 206 в регіоні Ломбардія, 38 - Венето, 21 - в Емілії Романія, по 3 - у П'ємонті та Римі і ще по 1 - в Больцано і Трентіно. Також відомо про сім смертельних випадків.

Як повідомляв «Главком», українка Алла Мулявка, яка 17 років мешкає в Італії, у місті Падуя, регіон Венето, розказала, як країна готується до епідемії коронавірусу.

Натомість, як повідомлялось, в Україні для коронавірусу відчинені усі двері. Так, пасажирка рейсу «Рим – Київ» поскаржилась на те, що в аеропорту «Бориспіль» нікому з пасажирів не вимірювали температуру, попри обіцянки перевіряти пасажирів, які прибуватимуть з Італії.

Нагадаємо, українські прикордонники вимірюватимуть температуру людей, які прибуватимуть з Італії, де за останніми даними зафіксували вже сім смертей від коронавірусу і понад 200 інфікованих.