В Італії назвали причину спалаху коронавірусу в країні



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Коронавірусом в Італії наразі заразилися 272 людини Фото: mattinopadova.gelocal.it

Прем'єр Італії Джузеппе Конте звинуватив керівництво однієї з лікарень у недотриманні процедур

Неправильне управління лікарнею в північній Італії сприяло поширенню нового коронавірусу Covid-19 в країні. Про це заявив прем'єр-міністр Італії Джузеппе Конте, передає CNN.

Зокрема, Конте звинуватив керівництво однієї з лікарень у недотриманні процедур, які вживаються в подібних ситуаціях.

«Очевидно, що був спалах, і він поширився звідти. Управління лікарнею було не зовсім правильним відповідно до розумних протоколів, які рекомендуються у цих випадках, і це, безумовно, сприяло поширенню», - сказав він про лікарню в північній Італії, де був підтверджений перший випадок коронавірусу.

Станом на 25 лютого, коронавірусом в Італії заразилися 272 людини: 206 в регіоні Ломбардія, 38 - Венето, 21 - в Емілії Романія, по 3 - у П'ємонті та Римі і ще по 1 - в Больцано і Трентіно. Також відомо про сім смертельних випадків.

Як повідомляв «Главком», українка Алла Мулявка, яка 17 років мешкає в Італії, у місті Падуя, регіон Венето, розказала, як країна готується до епідемії коронавірусу.

Натомість, як повідомлялось, в Україні для коронавірусу відчинені усі двері. Так, пасажирка рейсу «Рим – Київ» поскаржилась на те, що в аеропорту «Бориспіль» нікому з пасажирів не вимірювали температуру, попри обіцянки перевіряти пасажирів, які прибуватимуть з Італії.

Нагадаємо, українські прикордонники вимірюватимуть температуру людей, які прибуватимуть з Італії, де за останніми даними зафіксували вже сім смертей від коронавірусу і понад 200 інфікованих.

За даними від 24 лютого, майже 80 тис. людей заражені. Епідемія поширилася на 25 країн та територій світу, у тому числі й на декілька європейських, а саме: у Італії, Німеччині, Франції та Фінляндії.

Зазначимо, що Україна отримала від ВООЗ тести на коронавірус Covid-19.