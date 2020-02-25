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    Для коронавірусу в Україні відчинені усі двері. Пасажирка розповіла, що в «Борисполі» рейс з Рима не зазнав жодної перевірки

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    Пасажирка рейсу &laquo;Рим - Київ&raquo; зіронізвала, що&nbsp;<span>сподівається лише на кількість випитого просеко і свячену воду</span> - Для коронавірусу в Україні відчинені усі двері. Пасажирка розповіла, що в «Борисполі» рейс з Рима не зазнав жодної перевірки
    Пасажирка рейсу «Рим - Київ» зіронізвала, що сподівається лише на кількість випитого просеко і свячену воду
    Фото: facebook.com/ivanna.budnyk

    Жінка наголосила, що коли вони прилетіли в Італію, усі проходили контроль через безконтактне вимірювання температури за допомогою інфрачервоного випромінювання

    Пасажирка рейсу «Рим - Київ» поскаржилась на те, що в аеропорту «Бориспіль» нікому з пасажирів не вимірювали температуру, попри обіцянки перевіряти пасажирів, які прибуватимуть з Італії, де за останніми даними зафіксували вже п’ять смертей від коронавірусу і понад 200 інфікованих.

    «У нас щойно був рейс з Рима. В літаку сказали - зараз буде медичний контроль , залишайтеся на місцях. Та через хвилину усіх випустили. Без будь якого контролю...», - написала жінка у Facebook.

    Вона додала, що на на отриманні багажу поруч був рейс з Мілану. А там реально паніка. Там карантин. Інші країни не приймають літаки і автобуси.

    «У нас Нікого не перевірили», - наголосила вона.

    «Маленьке порівняння- коли прилетіли в Італію- усі проходили контроль через безконтактне вимірювання температури за допомогою інфрачервоного випромінювання. Інформація передавалась а планшет , і якщо людина в зеленій рамці - вона проходить далі...», - розказала пасажирка.

    «Висновок один- для вірусу в Україні відчинені усі двері. Ми в дуже надійних руках нашої країни. Знаєте, що ми відчули? Злість. Ганьба такій безвідповідальності», - резюмувала жінка.

    Нагадаємо, українські прикордонники вимірюватимуть температуру людей, які прибуватимуть з Італії, де за останніми даними зафіксували вже сім смертей від коронавірусу і понад 200 інфікованих.

    За даними від 24 лютого, майже 80 тис. людей заражені. Епідемія поширилася на 25 країн та територій світу, у тому числі й на декілька європейських, а саме: у Італії, Німеччині, Франції та Фінляндії.

    Зазначимо, що Україна отримала від ВООЗ тести на коронавірус Covid-19.

    Італія вірус
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