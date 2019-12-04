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    Кращим тренером листопада в українські Прем’єр лізі став іноземець

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    Гомес очолив "Олімпік" лише в поточному сезоні - Кращим тренером листопада в українські Прем’єр лізі став іноземець
    Гомес очолив "Олімпік" лише в поточному сезоні

    А кращим гравцем – футболіст «Карпат»

    Визначився кращий наставник останнього місяця осені в Українській футбольній Прем’єр лізі. За результатами опитування, яке УПЛ проводило серед провідних українських футболістів та тренерів, перемогу з результатом у 37% голосів отримав  головний тренер «Олімпіка» Вісенте Гомес, він випередив Руслана Костишина з «Колоса» (22%), Володимира Шарана з «Олександрії» (22%) і Луїша Каштру «Шахтар» (19%). У листопаді «Олімпік» провів 3 матчі: 2 перемоги і 1 нічия. Команда наразі знаходиться на 7-му місці в чемпіонаті УПЛ. 

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    .В листопаді 22-річний півзахисник відзначився голами в матчах проти "Маріуполя" і "Шахтаря"

    Найкращим гравцем листопада в чемпіонаті України визнали півзахисника «Карпат» Єгора Назарину. За нього свій голос віддало 40% респондентів. Друге місце посів півзахисник «Динамо» Віктор Циганков – 20%. Третій – нападник «Шахтаря» Мораєс – 13%.

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    Загалом участь вопитування взяли понад 2 тисячі респондентів, відзначає УПЛ
    ФК Олімпік ФК Карпати тренер Віктор Циганков УПЛ Вісенте Єгор Назарина
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