Кримчанка, яка накурила орангутана вейпом, була вигнана з боксерського клубу

Лучкіна є кандидаткою у майстри спорту Росії з боксу

Боксерка чомусь вирішила дати покурити вейп орангутану Дані

Боксерський клуб «Боєць» припинив співпрацю з боксеркою із анексованого Сімферополя Анастасією Лучкіною. Про це повідомляє «Главком».

«Настя повернулася. Вона виключена із клубу. Ми розмовляли з нею. Вибачення? А що тепер ці вибачення, клуб на всю країну зганьбила. Кому тепер ці вибачення потрібні», – повідомив тренер спортсменки та керівник клубу Володимир Акатов.

Нагадаємо, Лучкіна накурила орангутана вейпом у кримському зоопарку.

Спортсменка опублікувала відео з твариною, яку вона накурює, у соцмережі.

Анастасія Лучкіна гуляла парком «Тайган». Дівчина чомусь вирішила дати покурити вейп орангутану Дані.

У «Тайгані» розповіли, що тварину оглянули лікарі, з нею все добре. Орангутани довіряють людям, тому повторюють їхні вчинки.

Лучкіна є кандидаткою у майстри спорту Росії з боксу, багаторазовою переможницею та призеркою різних змагань.

Як повідомлялося, шоста ракетка світу росіянка Мірра Андрєєва лайкала дописи про діяльність пропутінської організації «Народний фронт», яка допомагає окупантам.

Мірра Андрєєва лайкала дописи багаторазового призера чемпіонатів Росії з гірськолижного спорту Антона Єнджиєвського.

Антон Єнджиєвський – активіст організації «Народний фронт», яка за підтримку війни перебуває під санкціями ЄС, Канади, Швейцарії та України. Зокрема, він публікував у своєму Instagram фотографії про те, як він надсилав допомогу російським окупантам.