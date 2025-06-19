«Свого чоловіка пристроїла служити». Безугла розкритикувала Ефросиніну за пост у соцмережах

Мар'яна Безугла розкритикувала Машу Єфросиніну: «Свого чоловіка ж пристроїла служити в Києві»

Народна депутатка Мар'яна Безугла знову стала учасницею гострої публічної дискусії, цього разу розкритикувавши відому телеведучу Машу Єфросиніну за її дописи в соціальних мережах. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на допис Мар'яни Безуглої.

Мар'яна Безугла розкритикувала телеведучу через її допис у соцмережах. Маша Єфросиніна прокоментувала висловлювання нардепки щодо загибелі 31-річного Дмитра Ісаєнка 17 червня у Києві:

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«Маша Єфросиніна пускає скупі сльози по своїй тяжкій київській долі з перервами на закордон та обзиває мене матом, аби про неї хтось згадав», – заявила Мар'яна Безугла.

Безугла розкритикувала Єфросиніну та її чоловіка: «Свого чоловіка ж пристроїла служити в Києві «Проста смертна», що тут скажеш. Богема».

Також Мар’яна Безугла дорікнула телеведучій щодо її сестри Лізи Ющенко.

«До речі, Ліза Ющенко, сестра Маші та ексдружина сина Віктора Ющенка, мешкає в Москві з 2014 року після одруження з російським бізнесменом і народження сина. Попри вторгнення РФ в Україну, вона не виїхала з країни-агресора. У день повномасштабного вторгнення опублікувала коротке «Stop war in Ukraine», після чого утримується від будь-яких політичних заяв. Продовжує вести розкішний спосіб життя, відвідує вечірки, російські студії та світські заходи», – написала Безугла.

У 2023 році телеведуча та блогерка Маша Єфросиніна стала героем ютуб-програми «Розмова», де вперше відповіла на дуже незручне запитання: чи спілкується з молодшою рідною сестрою Лізою, яка живе в РФ.

Нагадаємо, у Києві під завалами будинку, що постраждав від російського удару 17 червня, загинув 31-річний Дмитро Ісаєнко. Молодого чоловіка, студента 1-го курсу магістратури факультету фізичного виховання, спорту і здоров’я Українського державного університету імені Михайла Драгоманова, весь день чекали батьки. Їхня відчайдушна надія зворушила всю країну. На тлі цієї трагедії народна депутатка України Мар'яна Безугла опублікувала допис, який викликав хвилю обурення в соціальних мережах.

Посилаючись на інформацію про загибель Дмитра Ісаєнка, Безугла зробила допис у мережі і додала коментар: «Косив від армії, але «карма», додавши цитату з новини: «Однією з жертв російського удару по багатоповерхівці в Солом’янському районі Києва виявився 31-річний Дмитро Ісаєнко – студент університету Драгоманова. Дмитро був студентом 1 курсу магістратури факультету фізичного виховання, спорту і здоров’я».