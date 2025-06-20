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Під завалами будинку у Києві знайдено кота, який провів там декілька днів (фото)

Ірина Міллер
glavcom.ua
Ірина Міллер
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Під завалами будинку у Києві знайдено кота, який провів там декілька днів (фото)
Кіт провів під руїнами декілька днів, поки його не знайшли
фото: ДТЕК/Facebook

Кіт перебуває на лікуванні у одній зі столичник ветклінік, кілька наступних днів будуть вирішальними

Після масованої атаки РФ по Україні 17 червня багато людей опинилися під завалами власних помешкань. Серед постраждалих були й тварини, зокрема кіт, який провів під руїнами декілька днів, поки його не знайшли. Про це повідомили в ДТЕК Київські електромережі, представники якого і знайшли кота, інформує «Главком». 

«Київ ще дихає пилом після обстрілу. Ми працюємо серед уламків: кабелі, бетон, пил… І раптом – ледь помітний рух у кутку. Жива. Киця. Обгоріла шерсть, тремтіння всім тілом, очі – як всесвіт страху. Вона провела під завалами кілька днів. У темряві. Серед вибухів. Одна. Ми намагались її дістати – обережно, крок за кроком. Але вона вирвалась. Побігла. Далеко, щосили. Стрес, інстинкт, життя», – розповіли в ДТЕК.

Представники компанії попросили українців допомогти коту, якщо зустрінуть його та звернутися до зооволонтерів, або до самої ДТЕК. У коментарях відгукнулася активістка Аліна Боднар, яка зазначила, що тварину знайшли і відвезли на лікування в лікарню. 

Тварина перебуває на лікуванні у лікарні
Тварина перебуває на лікуванні у лікарні
фото: Instagram gerezanna

Виявилося, що кота до ветеринарів відвезли люди, які допомагали постраждалим поруч з місцем трагедії. Про долю тварини на своїй сторінці в Instagram розповіла користувачка Анна Герез. За її словами, коту встановили декілька діагнозів: інтоксикація на фоні опіків 1−2 ступенів, травма хвоста з травматичною ампутацією, загроза опікового шоку, парез сечового міхура, токсичний гепатит, ниркова недостатність під питанням.

Котик отримує лікування в одній зі столичник ветклінік
Котик отримує лікування в одній зі столичник ветклінік
фото: Instagram gerezanna
Перелік маніпуляцій, проведених тварині у клініці
Перелік маніпуляцій, проведених тварині у клініці
фото: Instagram gerezanna

«Киця неймовірно сильна, намагалася кусатися (нігтиків немає) навіть під седативними. Кілька наступних днів вирішальні», – повідомила жінка. 

Також у лікарні розповіли, як кіт пережив першу ніч після того, як почав лікування: «Температура піднялася до норми, погодували її через шприц, сама їсти не хоче, скоріше за все через те, що обгорів ніс, не плювалась, добре все ковтала. Сильно налякана, боїться рук».

Тварина пережила першу ніч у клініці
Тварина пережила першу ніч у клініці
фото: Instagram gerezanna

Сьогодні Герез показала котика, який перебуває у лікарні, у нього перебинтована лапка і сильно обгоріла мордочка. 

Такий вигляд має врятований котик сьогодні
Такий вигляд має врятований котик сьогодні
фото: Instagram gerezanna

Нагадаємо, більше 39 годин тривала пошуково-рятувальна операція в Солом’янському районі Києва. 18 червня о 19:20 рятувальники завершили пошукові роботи. Загалом у столиці внаслідок російського обстрілу 17 червня загинуло 28 людей, ще більше 140 отримали поранення. 

Мер Києва Віталій Кличко повідомив, що одна з ракет, яка влучила у житловий будинок на столичних Нивках, містила касетні боєприпаси.  

До слова, посольство США через добу відреагувало на масований обстріл Києва. Воно назвало російську атаку «безглуздим нападом». За словами дипломатів, дії Росії суперечать заклику американського президента Дональда Трампа зупинити вбивства та покласти край війні. Тим часом президент Румунії Нікушор Дан передав до посольства України листа зі співчуттями через удар.

Теги: Київ ракетна атака тварини травма стрес

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