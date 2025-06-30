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Скандал із Назарієм Гусаковим. Нардеп Власенко готує закон про співучасть ЗМІ у шахрайстві

Максим Бурич
glavcom.ua
Максим Бурич
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Скандал із Назарієм Гусаковим. Нардеп Власенко готує закон про співучасть ЗМІ у шахрайстві
Власенко ініціює законопроєкт про відповідальність ЗМІ
колаж: glavcom.ua

Народний депутат Сергій Власенко ініціює законопроєкт про відповідальність ЗМІ за рекламу, що веде до шахрайства

Народний депутат Сергій Власенко, член Комітету Верховної Ради з питань правової політики, заявив про намір розробити та внести законопроєкт, що передбачатиме відповідальність ЗМІ та «псевдожурналістів» за співучасть у злочинах, зокрема шахрайстві, шляхом реклами та агітації. Цю ініціативу Власенко висловив, коментуючи гучний скандал щодо Назарія Гусакова, якого підозрюють у шахрайстві. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на допис Сергія Власенка.

Нардеп Власенко запитує: «а всі ті псевдо ЗМІ і псевдо журналісти, які рекламували цього хлопця і просили і агітували своїх довірливих читачів сплачувати (донатити) йому гроші, вже вибачились за свою співучасть в пограбуванні українців? Чи вони ще чогось чекають?»

Народний депутат наголосив, що його ініціатива стосуватиметься не лише справи Назарія Гусакова, а й усіх випадків, коли ЗМІ рекламували «котеджні містечка», новобудови, банки, фінансові піраміди та інші проєкти, що в підсумку виявилися шахрайськими схемами.

«Без вашої агітації менше людей потрапили б до «обійм» шахраїв», – заявив Власенко. Він визнав, що такий закон не матиме зворотної сили, але «на майбутнє думаю, що буде корисно».

Як відомо, нардеп Власенко у травні зареєстрував законопроєкт № 13271 «щодо удосконалення порядку притягнення до відповідальності осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування». Як зазначає Центр протидії корупції, на практиці законопроект навпаки суттєво зменшує можливості для притягнення чиновників до відповідальності.

Нагадаємо, 27 червня 2025 року, під час слідчих дій у справі Назарія Гусакова правоохоронці затримали чоловіка, який, за даними слідства, був його довіреною особою і чия картка використовувалася для збору грошей. Цю інформацію Суспільному підтвердили джерела у правоохоронних органах, пише «Главком».

За даними правоохоронців, затриманий чинив опір під час обшуків. Він намагався втекти на автомобілі та наїхав на оперуповноваженого Департаменту стратегічних розслідувань Нацполіції. Внаслідок інциденту поліцейський отримав травми.

Раніше міський голова Львова Андрій Садовий прокоментував ситуацію навколо Назарія Гусакова, повідомивши про співпрацю з журналістами-розслідувачами та правоохоронцями для з'ясування правди. Він також зазначив, що ліки для Назарія, які готове надавати місто, можна отримати лише у Львові.

Як відомо, президент України Володимир Зеленський відреагував на історію зі зборами львів’янина Назарія Гусакова, хворого на спінальну м’язову атрофію (СМА). За словами глави держави, зараз триває перевірка всієї інформації, яка є в публічному доступі. Зеленський вислухав доповідь міністра внутрішніх справ України Ігоря Клименка щодо цієї ситуації.

«За попередніми даними, були використані щонайменше чотири фінансові установи, багато цифрових сервісів. Встановлюється коло людей, які могли постраждати від імовірно незаконних дій. Гусаков залишив територію України 13 червня, наразі встановлюється його місцезнаходження та інші суттєві обставини», – зауважив Зеленський.

Також прем’єр-міністр Денис Шмигаль доручив Міністерству соціальної політики підготувати пропозиції для посилення звітності та прозорості благодійних зборів. Це сталося після резонансного випадку із Назарієм Гусаковим, який збирав кошти на лікування, але пізніше виїхав за кордон. 

Нагадаємо, український громадський активіст Назарій Гусаков, відомий своєю боротьбою зі спінальною м’язовою атрофією (СМА) та регулярними зборами коштів на лікування, опинився в епіцентрі гучного скандалу. Волонтери та медійники запідозрили його у махінаціях після того, як він не зміг надати звіти про витрачені донати. Ситуація швидко загострилася, коли спливли докази його ставок у казино та обіг мільйонів доларів США на криптогаманці.

Рік тому Львівська міська рада виділила 3,5 млн. грн на 14 флаконів «Рисдипламу», ще 14 флаконів безкоштовно надала компанія «Рош Україна». Цього мало вистачити на 9 місяців лікування (з червня 2024 року до березня 2025 року). Однак збір коштів на лікування, згідно з його Telegram-каналом, не припинявся.

Також Гусаков уперше прокоментував звинувачення у шахрайстві.

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Теги: ЗМІ законопроєкт депутат шахрайство скандал волонтер

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