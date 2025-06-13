Окупанти знайшли нове місце для запуску «шахедів» на території України

Ймовірно, тепер з аеродрому «Керч» запускатимуть дрони-камікадзе по материковій частині України

Цивільний аеропорт у Керчі переобладнують на військовий, з нього росіяни зможуть запускати БпЛА

Російські терористи змінили призначення аеродрому «Керч» в тимчасово окупованому Криму. У березні 2025 року він став з цивільного військовим. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на «Схеми».

Ймовірно, тепер з цього аеродрому запускатимуть дрони-камікадзе по материковій частині України.

Журналісти порівняли світлини, які отримали від естонського видання Delfi, за лютий і червень 2025 року та помітили, що навколо злітної смуги з’явилися фортифікаційні та «маскувальні» споруди.

«Ймовірно, це технічна база, призначена для комплектації, зберігання та запуску БПЛА. Маскувальні споруди розміром приблизно 12 на 9 метрів підходять для укриття техніки, місць комплектації БПЛА, а також для зенітно-ракетних систем на кшталт «Панцир-С1» чи «Тор-М2», які ідеально вписуються в ці габарити та можуть створювати систему протиповітряного захисту об’єкта», – розповів авіаексперт Анатолій Храпчинський, якому журналісти показали знімки.

Крім того, там з'явилвсь майданчики, на яких надалі можуть розміщувати системи протиповітряної оборони. Сама злітна смуга не зазнала змін. За довжиною вона вже відповідає критеріям, необхідним для запуску безпілотників.

На думку Храпчинського, російська влада перебудовує керченський аеропорт, щоб перетворити його на ще одне місце для запуску дронів типу Shahed по материковій Україні.

«Їм треба більше місць пуску. Логіка полягає в розподілі та підготовці декількох груп, які програмують і запускають ці БПЛА. Виключно для збільшення (вогневих – «Главком») можливостей», – розповів Храпчинський.

Крім супутникових знімків про зміну призначення аеропорту «Керч» з цивільного на військове свідчать й отримані «Схемами» дані з російського державного реєстру нерухомості. Відповідно до них, 4 березня 2025 року окупаційна влада передала деякі земельні ділянки, на яких розташоване летовище, у безстрокове користування Міноборони Росії, а саме дочірньому «Кримському територіальному управлінню майнових відносин».

Востаннє аеропорт «Керч» здійснював регулярні рейсові пасажирські авіаперевезення у 2007 році, згідно зі згадками на місцевих форумах. Відтоді міська влада безрезультатно намагалася продати летовище.

Після окупації Росією українського півострова у 2014 році територію аеропорту стали використовувати, як автомобільний майданчик для вантажного транспорту, що очікував на поромну переправу. Однак, з 19 березня 2025 року, за повідомленнями місцевих ЗМІ, майданчик з території летовища перенесли в інше місце, аргументуючи це «реорганізацією роботи підприємства».

Нагадаємо, нещодавно Служба безпеки втретє вразила Кримський міст, однак цього разу під водою. – «Операція тривала декілька місяців. Агенти СБУ замінували опори цього незаконного об’єкта. І сьогодні, без жодних жертв серед цивільного населення, о 4:44 ранку перший вибуховий пристрій був активований!».

Підводні підпірки опор сильно пошкоджено на рівні дна – 1100 кг вибухівки в тротиловому еквіваленті цьому посприяли. Фактично міст перебуває в аварійному стані. Зазначається, що голова СБУ Василь Малюк особисто контролював проведення операції та координував її планування. Раніше Служба безпеки вже вражала обʼєкт у 2022 та 2023 роках.