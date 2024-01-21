Кримський татарин Сефершаєв, який підтримує війну, став чемпіоном РФ з боротьби
Після анексії Криму спортсмен вирішив представляти на міжнародній арені саме Росію
Емін Сефершаєв у суботу, 20 січня, виграв чемпіонат Росії з греко-римської боротьби у ваговій категорії до 60 кілограм.
Сефершаєв – кримський татарин, який народився в 1998 році вже в незалежній Україні, в Сімферополі.
Після анексії Криму спортсмен вирішив представляти на міжнародній арені саме Росію, одним з численних злочинів якої є також і геноцид кримських татар.
Не залишився цей зрадник осторонь і від підтримки російської агресії проти України. Зокрема, минулого року Емін взяв участь в пропагандистському заході «Меморіал героя Росії генерала Кутузова» – турнірі з боротьби на честь російського воєнного злочинця, якого минулого року ліквідовували захисники України.
Щобільше, ставши переможцем цього турніру, Сефершаєв з радістю та посмішкою на обличчі фотографувався на тлі фото вбивці Кутузова, та ще й задоволено почепив медаль з його зображенням собі на груди.
Крім того, Сефершаєв помітили у спілкуванні з російськими пропагандистськими ЗМІ.
Також хлопець в Instagram в геолокації одного зі своїх фото ще й окремо вказав своє місцеперебування, як «Росія, Крим Сімферополь».
Нагадаємо, інший російський спортсмен та чемпіон світу з дзюдо Інал Тасоєв підтримує російську агресію в соціальних мережах.
Коментарі — 0