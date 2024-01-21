Кримський татарин Сефершаєв, який підтримує війну, став чемпіоном РФ з боротьби

Сефершаєв – кримський татарин, який народився в 1998 році вже в незалежній Україні, в Сімферополі

Після анексії Криму спортсмен вирішив представляти на міжнародній арені саме Росію

Емін Сефершаєв у суботу, 20 січня, виграв чемпіонат Росії з греко-римської боротьби у ваговій категорії до 60 кілограм.

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Сефершаєв – кримський татарин, який народився в 1998 році вже в незалежній Україні, в Сімферополі.

Після анексії Криму спортсмен вирішив представляти на міжнародній арені саме Росію, одним з численних злочинів якої є також і геноцид кримських татар.

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Не залишився цей зрадник осторонь і від підтримки російської агресії проти України. Зокрема, минулого року Емін взяв участь в пропагандистському заході «Меморіал героя Росії генерала Кутузова» – турнірі з боротьби на честь російського воєнного злочинця, якого минулого року ліквідовували захисники України.

Щобільше, ставши переможцем цього турніру, Сефершаєв з радістю та посмішкою на обличчі фотографувався на тлі фото вбивці Кутузова, та ще й задоволено почепив медаль з його зображенням собі на груди.

Емін Сефершаєв – кримський татарин та зрадник України, який підтримує війну та вважає, що «Крим – Росія» фото: Base of Ukrainian sports

Крім того, Сефершаєв помітили у спілкуванні з російськими пропагандистськими ЗМІ.

Сефершаєв дає коментар росЗМІ фото: Base of Ukrainian sports

Також хлопець в Instagram в геолокації одного зі своїх фото ще й окремо вказав своє місцеперебування, як «Росія, Крим Сімферополь».

Хлопець в Instagram в геолокації одного зі своїх фото вказав своє місцеперебування, як «Росія, Крим Сімферополь» фото: Base of Ukrainian sports

Нагадаємо, інший російський спортсмен та чемпіон світу з дзюдо Інал Тасоєв підтримує російську агресію в соціальних мережах.