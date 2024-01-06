ЗСУ вдарили по аеродрому «Саки» у Криму
Микола Олещук підтвердив знищення пункту управління росіян
Українські льотчики атакували аеродром «Саки» в тимчасово окупованому Криму. Про це повідомив командувач Повітряних сил Микола Олещук у Telegram.
Військовий підтвердив ракетні удари по Саках та знищення тамтешнього пункту управління.
«Аеродром Саки! «Все цели сбиты!» На жаль, наші Повітряні сили залишились ще без одного пункту управління в Криму! У черговий раз дякую нашим льотчикам за чудову роботу!», – написав Олещук.
Нагадаємо, що пізно ввечері 5 січня у Криму в районі тимчасово окупованої Євпаторії пролунали потужні вибухи. У районі Євпаторії було чутно до десяти вибухів. Очевидці також повідомляли, що в розташованому біля військового аеродрому селі Михайлівка уламки впали на приватний будинок, спалахнула пожежа.
Вдночас Міністерство оборони країни-агресорки РФ традиційно заявило про нібито знищення українських ракет над тимчасово окупованим Кримом.
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