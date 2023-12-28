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У Севастополі прогриміли потужні вибухи

Юлія Войцехівська
glavcom.ua
У Севастополі прогриміли потужні вибухи
У місті було чутно п'ять вибухів
фото ілюстративне

Окупаційна адміністрація повідомляє про роботу ППО

У тимчасово окупованому Севастополі в Криму ввечері 27 грудня пролунала серія потужних вибухів. Про це пишуть місцеві пабліки.

Так званий губернатор Севастополя Михайло Развожаєв повідомив, що в Севастополі спрацювала система ППО над морем. Зазначається, що за попередньою інформацією, знищено один БПЛА. 

Развожаєв зазначає, що пошкоджень інфраструктури в Севастополі немає.

Місцеві пабліки писали про п'ять вибухів, які було чути в Севастополі.

Нагадаємо, у ніч проти 26 грудня у Феодосії в тимчасово окупованому Криму пролунали потужні вибухи. У порту спалахнула потужна пожежа. Місцеві жителі чули кілька вибухів у районі порту, після чого в небі з'явилися сліди диму.

Командувач Повітряних Сил ЗСУ Микола Олещук повідомив, що в порту Феодосії був атакований корабель «Новочеркаськ», який перевозив ударні безпілотники «Шахед» з Ірану. 

Речник Повітряних сил Юрій Ігнат розповів, що великий десантний корабель Чорноморського флоту РФ «Новочеркаськ» був знищений у Криму внаслідок удару пілотів тактичної авіації Повітряних сил.

До слова, у Севастополі, що в тимчасово окупованому Криму, вранці 24 грудня прогримів сильний вибух.

Теги: Крим вибух Севастополь

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