У Севастополі прогриміли потужні вибухи
Окупаційна адміністрація повідомляє про роботу ППО
У тимчасово окупованому Севастополі в Криму ввечері 27 грудня пролунала серія потужних вибухів. Про це пишуть місцеві пабліки.
Так званий губернатор Севастополя Михайло Развожаєв повідомив, що в Севастополі спрацювала система ППО над морем. Зазначається, що за попередньою інформацією, знищено один БПЛА.
Развожаєв зазначає, що пошкоджень інфраструктури в Севастополі немає.
Місцеві пабліки писали про п'ять вибухів, які було чути в Севастополі.
Нагадаємо, у ніч проти 26 грудня у Феодосії в тимчасово окупованому Криму пролунали потужні вибухи. У порту спалахнула потужна пожежа. Місцеві жителі чули кілька вибухів у районі порту, після чого в небі з'явилися сліди диму.
Командувач Повітряних Сил ЗСУ Микола Олещук повідомив, що в порту Феодосії був атакований корабель «Новочеркаськ», який перевозив ударні безпілотники «Шахед» з Ірану.
Речник Повітряних сил Юрій Ігнат розповів, що великий десантний корабель Чорноморського флоту РФ «Новочеркаськ» був знищений у Криму внаслідок удару пілотів тактичної авіації Повітряних сил.
До слова, у Севастополі, що в тимчасово окупованому Криму, вранці 24 грудня прогримів сильний вибух.
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