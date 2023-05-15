«Нейтральний» російський дзюдоїст підтримує повномасштабне вторгнення РФ (відео)

Дзюдоїст Тасоєв товаришує з російським окупантом та лайкає його фото з війни в Україні

Спортсмен країни терористки вподобав світлину окупанта з війни у військовій формі, зі зброєю та з літерою Z на кепці

Російський спортсмен та срібний призер Чемпіонату світу з дзюдо Інал Тасоєв підтримує російську агресію в соціальних мережах. Про це повідомляє Base of Ukrainian sports.

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Так, Тасоєв зі своєї верифікованої сторінки в Instagram підписаний на одного з російських окупантів з прізвищем Качмазов.

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Щобільше, спортсмен країни терористки вподобав світлину окупанта з війни у військовій формі, зі зброєю та з літерою Z на кепці. Також Качмазов у своєму профілі вже після його перебування на війні розмістив спільну світлину з Тасоєвим та позначив його на цьому фото.

Також російський дзюдоїст вподобав на сторінці Качмазова відео присвячене іншому ліквідованому в Україні російському окупанту Ахмату Засєєву. До того, «нейтрального спортсмена поза політикою» так вразила ліквідація загарбника Засєєва, що він вподобав те саме відео ще й на іншій сторінці. Також Тасоєв лайкав ще на одній сторінці пост про загибель іншого окупанта, а також пост присвячений російській агресії проти Грузії у 2008 році.

Нагадаємо, нещодавно ще одна російська олімпійська чемпіонка засвітилася у підтримці російської агресії. Йдеться про доньку керівника Олімпійського комітету Росії Станіслава Позднякова Софію.

Російська фехтувальниця в Instagram вподобала пост іншого одіозного російського олімпійського чемпіона та прихильника війни з Україною Євгена Рилова.

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Також Міжнародний олімпійський комітет (МОК) працює над тим, щоб допомогти спортсменам із російськими чи білоруськими паспортами повернутися до міжнародних спортивних змагань. Про це під час візиту до Китаю заявив президент МОК Томас Бах.

До слова, російські ультрас, які з'їхалися з усієї країни, вирішили потішити своє его. Терористи облаштувалися на стадіоні тамтешнього футбольного клубу Маріуполь, який тимчасово припинив своє існування через війну, яку РФ розв'язала на території України.