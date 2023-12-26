Головна Країна Події в Україні
search button user button menu button

У Криму ЗСУ знищили ворожий десантний корабель, який віз «Шахеди» з Ірану

Діана Гасюк
glavcom.ua
У Криму ЗСУ знищили ворожий десантний корабель, який віз «Шахеди» з Ірану
фото: скріншот

Окупаційний глава Криму підтвердив атаку і заявив, що територію порту оточено

У ніч проти 26 грудня в порту Феодосії у тимчасово окупованому Криму був атакований корабель, який перевозив ударні безпілотники «Шахед» з Ірану. Про це повідомив командувач Повітряних Сил ЗСУ Микола Олещук.

«Цього разу услід за флагманом ЧФ РФ – крейсером «Москва», прямує великий десантний корабель «Новочеркаськ», – заявив Олещук.

«Подейкують «шахеди» перевозив», – додали Повітряні сили ЗСУ.

Окупаційний глава Криму Сергій Аксьонов також підтвердив атаку і заявив, що територію порту оточено.

Як повідомлялося, у Феодосії в тимчасово окупованому Криму пролунали потужні вибухи. У порту спалахнула потужна пожежа. Місцеві жителі чули кілька вибухів у районі порту, після чого в небі з'явилися сліди диму.

Окупаційний глава Криму Сергій Аксьонов підтвердив атаку в районі Феодосії. Він заявив, що територію порту оточено, детонація нібито припинилася а пожежа локалізована.

Нагадаємо, 25 грудня надвечір у тимчасово окупованому Севастополі, що в Криму, спалахнула пожежа. Рятувальники на ліквідацію інциденту поки що не поспішають.

Теги: пожежа Крим корабель рятувальники Москва

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Негода в Криму: пів мільйона людей залишились без світла
Негода в Криму: пів мільйона людей залишились без світла
27 листопада, 00:50
На Хмельниччині працювали сили ППО
Атака ворожих безпілотників, масштабна пожежа в Москві: головне за ніч
4 грудня, 06:45
Рустем Умєров анонсував важливі напрацювання на 2024 рік
Визволення Криму: Умєров заінтригував планом України на 2024 рік
9 грудня, 10:51
Український лідер все ж домігся виділення нової порції американської військової допомоги
Вояж Зеленського в США та Європу: FT зробила невтішні висновки
16 грудня, 18:23
Одна із країн, яка найбільш активно допомагає Росії, – це Киргизстан
Киргизстан почав виробляти військову техніку для Росії – ISW
16 грудня, 06:05
На вокзалах міста Джанкоя вже з самого ранку стоїть автомобіль Росгвардії, який забирає мобілізованих
У Криму РФ нарощує військову присутність та готує масштабні операції – «Атеш»
19 грудня, 21:45
Проїзд Керченським мостом перекрито
В окупованій Керчі прогриміли вибухи
21 грудня, 14:17
Жителі Севастополя почули вибух
У Севастополі ранок почався з гучного вибуху
24 грудня, 10:16
В окупованому Севастополі спалахнула пожежа в районі монастиря (відео)
В окупованому Севастополі спалахнула пожежа в районі монастиря (відео)
Вчора, 17:42

Події в Україні

Окупаційна адміністрація Криму підтвердила успіх ЗСУ у Феодосії
Окупаційна адміністрація Криму підтвердила успіх ЗСУ у Феодосії
У Криму ЗСУ знищили ворожий корабель, який віз «Шахеди» з Ірану
У Криму ЗСУ знищили ворожий корабель, який віз «Шахеди» з Ірану
У Феодосії прогриміли вибухи: в порту спалахнула масштабна пожежа
У Феодосії прогриміли вибухи: в порту спалахнула масштабна пожежа
ВМС розкрили деталі формування Корпусу морської піхоти
ВМС розкрили деталі формування Корпусу морської піхоти
Міграційна служба прийняла рішення щодо скандального екссудді Львова з паспортом Росії
Міграційна служба прийняла рішення щодо скандального екссудді Львова з паспортом Росії
У Миколаєві прогриміли вибухи
У Миколаєві прогриміли вибухи

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
124K
Вітання з Різдвом: щирі побажання, листівки та вірші
79K
Ми відчуваємо, що в нас хочуть вкрасти Різдво
23K
Іран образився на Москву й викликав на килим російського посла
22K
Подоляк розповів про диво, яке сталося з Україною
15K
ООН закриває в Польщі центри для біженців з України
13K
«Хай збирають міномети». Виробник зброї закликав формувати «трудові батальйони» з ухилянтів 

Новини

26 грудня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Сьогодні, 00:30
За дві доби енергетики ДТЕК повернули світло у 20 населених пунктів прифронтових регіонів
Вчора, 10:06
Окупанти посилили атаки на Куп’янському напрямку – Генштаб
Вчора, 07:23
Дощі та мокрий сніг: яка погода буде на Різдво
Вчора, 06:30
Хмарно, місцями сніг: прогноз погоди на 24 грудня
24 грудня, 06:10
24 грудня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
24 грудня, 00:00

Прес-релізи

Як спілкуватися з ветеранами: створено чат-бот для військових та їхніх родин
Як спілкуватися з ветеранами: створено чат-бот для військових та їхніх родин
22 грудня, 09:23
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2023, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua