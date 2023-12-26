У Криму ЗСУ знищили ворожий десантний корабель, який віз «Шахеди» з Ірану
Окупаційний глава Криму підтвердив атаку і заявив, що територію порту оточено
У ніч проти 26 грудня в порту Феодосії у тимчасово окупованому Криму був атакований корабель, який перевозив ударні безпілотники «Шахед» з Ірану. Про це повідомив командувач Повітряних Сил ЗСУ Микола Олещук.
«Цього разу услід за флагманом ЧФ РФ – крейсером «Москва», прямує великий десантний корабель «Новочеркаськ», – заявив Олещук.
«Подейкують «шахеди» перевозив», – додали Повітряні сили ЗСУ.
Окупаційний глава Криму Сергій Аксьонов також підтвердив атаку і заявив, що територію порту оточено.
Як повідомлялося, у Феодосії в тимчасово окупованому Криму пролунали потужні вибухи. У порту спалахнула потужна пожежа. Місцеві жителі чули кілька вибухів у районі порту, після чого в небі з'явилися сліди диму.
Окупаційний глава Криму Сергій Аксьонов підтвердив атаку в районі Феодосії. Він заявив, що територію порту оточено, детонація нібито припинилася а пожежа локалізована.
Нагадаємо, 25 грудня надвечір у тимчасово окупованому Севастополі, що в Криму, спалахнула пожежа. Рятувальники на ліквідацію інциденту поки що не поспішають.
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