РФ не квапиться ремонтувати штаб Чорноморського флоту РФ. Який вигляд він має нині

Такий вигляд зараз має будівля штабу Чорноморського флоту РФ у Севастополі

Частина будівлі продовжує функціонувати

Окупанти досі не відремонтували штаб Чорноморського флоту РФ у Севастополі тимчасово окупованого Криму, який зазнав потужного удару наприкінці вересня 2023 року. Фотодокази опублікував партизанський рух «Атеш».

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«Наші агенти з Севастополя побували біля штабу ЧФ РФ і доповіли нам про його стан. КПП (контрольно-пропускний пункт – «Главком») продовжує працювати, а з боку моря біля штабу чергують солдати», – кажуть партизани.

Такий вигляд зараз має будівля штабу Чорноморського флоту РФ у Севастополі фото: «Атеш»

За даними «Атеш», частина будівлі продовжує функціонувати.

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Нагадаємо, що 22 вересня Україна вдарила крилатими ракетами по будівлі штабу Чорноморського флоту РФ у Севастополі. Саме в той день у пункт ухвалення рішень на нараду з’їхалися російські офіцери, про що дізналася наша розвідка. У результаті удару знищений дах та кілька поверхів будівлі, а від вибухової хвилі повилітали всі шибки. Спецоперація Збройних сил України отримала назву «Крабова пастка».

За даними української розвідки, внаслідок удару по будівлі штабу Чорноморського флоту РФ загинули щонайменше дев'ять осіб, поранення отримали 16. Серед них є російські генерали. Російська сторона цю інформацію не коментує.