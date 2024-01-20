20 січня: яке сьогодні свято, традиції та заборони

Сьогодні не слід давати і брати гроші в борг

20 січня, День АР Крим, Всеукраїнський день пам’яті «кіборгів», Міжнародний день прийняття. Віряни вшановують пам'ять святого Євтимія Великого.

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День пам’яті «кіборгів»

20 січня в Україні відзначають День пам’яті захисників Донецького аеропорту, яких за мужність та неймовірну стійкість називають «Кіборгами».

Бої за Донецький аеропорт тривали з 26 травня 2014 року до 22 січня 2015 року, тобто 242 дні. В обороні також брали участь волонтери і медики, тому в День пам’яті кіборгів вшановують і їхню пам’ять.

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26 травня 2014 року проросійські сепаратисти та чеченські бойовики захопили будівлі аеропорту тоді ще мирного Донецька.

Цього самого дня українські силовики завдали удар по позиціях терористів та встановили контроль над Донецьким летовищем. Пізніше була повна дестабілізація міста Донецьк, початок окупації та нескінченні спроби ворога відібрати контроль над аеропортом, але наші воїни не здавали позицій і, навіть під шквальним вогнем, тримали оборону.

До відома, раніше заходи з нагоди Дня захисників Донецького аеропорту за ініціативи учасників оборони аеропорту відбувалися в Україні починаючи із 2018 року 16 січня.

День АР Крим

20 січня відзначається День АР Крим. Цей день пов’язаний з проведенням у 1991 році референдуму стосовно створення АР Крим у складі України. Тоді на це дали згоду 93% мешканців півострову.

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Роки суверенізації означилися економічними кризами, зміною форм правління, міжнаціональними та соціальними конфліктами. Але здоровий глузд та мудрість кримчан надали можливість побудувати мирні та взаємовигідні відносини з державою, об’єднати людей різних національностей та подолати фінансовий спад в економіці.

З початку 2014 року Автономна Республіка Крим є тимчасово окупованою територією, позбавленою усіх повноважень, які дає українська автономія. Але чинні міжнародні протоколи продовжують свідчити про те, що Крим є територією України, а мирні заходи стосовно повернення півострова не припиняються.

Міжнародний день прийняття

20 січня проводиться Міжнародний День прийняття – цінна подія зі зворушливою історією.

Почалося все з Енні Гопкінс – дівчини з інвалідністю. Вона зіткнулася з упередженим ставленням, дискримінацією, заниженими очікуваннями. Але Енні не звертала уваги на це і досягала мети за метою: співала у хорі, вигравала шоу талантів, а щоб приєднатися до сестринства у коледжі, змусила до 40 будівель кампусу збудувати пандуси. Після навчання вона створила пізнавальний та гумористичний канал на YouTube, ділилася своїм досвідом, допомагала іншим, займалася благодійністю, вела підприємницьку та адвокатську діяльність, малювала. У 2007 р. з допомогою свого брата Енні заснувала компанію «3E Love» для розповсюдження своїх ідей, а також створила міжнародний символ прийняття, який зображує інвалідний візок у формі серця. І компанія, і символ передають ідеали рівності, відданості, поваги та розуміння.

20 січня 2009 року Енні пішла з життя через ускладнення після медичних процедур. Її брат Стів, сім’я, друзі та люди з інвалідністю допомогли зберегти її ідеали. Стів очолив компанію, а день смерті Енні перетворився з символу печалі та втрати на символ прийняття і послання Енні. Подія відзначається з 2010 року.

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Яке сьогодні релігійне свято

20 січня в церковному календарі – день пам’яті святого Євтимія Великого. Жив він в V столітті і був дуже шанованим серед людей. Коли Євтимію було 3 роки, його батько помер, а матір віддала малюка на виховання до монастиря. Вже в підлітковому віці хлопчик подумував про те, щоб залишитися в монастирі і служити Господу. В дорослому віці йому захотілося самотнього життя, а тому він пішов жити в пустелю.

Що не можна робити цього дня

Заборонено виходити з дому після заходу сонця.

Не слід давати і брати гроші в борг.

Не можна братися за важку фізичну працю.

Народні прикмети і традиції

Дуже сонячний день – весна прийде пізно;

На деревах іній – до морозної осені;

Похмура погода – холоди будуть затяжними;

Почалася завірюха – вона триватиме сім днів;

Хуртовина – до ранньої, але холодної весни.

Пам’ятні події 20 січня

1265 рік – Симон де Монфор вперше збирає Палату громад Англійського парламенту;

1320 рік – вперше у Вавелі коронують польського короля;

1633 рік – 68-річний італійський фізик Галілео Галілей вирушає з Флоренції до Риму, щоб постати перед судом інквізиції;

1661 рік – Ян II Казимир надає єзуїтській колегії у Львові «гідність академії і титул університету»;

1841 рік – британці окуповують острів Гонконг;

1892 рік – в Олбані, штат Нью-Йорк, грають першу офіційну баскетбольну гру;

1915 рік – починається Зимова битва в Карпатах на Східному фронті Першої світової війни;

1918 рік – у Києві відкривається всеукраїнський церковний собор;

1921 рік – Великі національні збори Туреччини ухвалюють першу конституцію країни;

1942 рік – на Ванзейській конференції керівники нацистської Німеччини визначає шляхи та засоби «остаточного розв'язання єврейського питання»;

1943 рік – у Вінніпезі (Канада) виходить перший номер газети «Українське слово»;

1945 рік – у Вашингтоні відбувається інавгурація Франкліна Рузвельта, обраного президентом США на четвертий термін;

1946 рік – президент США Гаррі Трумен засновує Центральну розвідувальну групу, що згодом стала ЦРУ;

1958 рік – у Лондоні з'являються перші поліцейські з радарами для визначення порушників швидкості руху на дорогах;

1972 рік – розпочинається друга хвиля арештів дисидентів в Україні (перша була 1965 року);

1996 рік – лавреат Нобелівської премії миру, лідер Організації Визволення Палестини Ясір Арафат стає першим в історії палестинського народу демократично обраним лідером;

1998 рік – з невеликою перевагою Вацлав Гавел у другому турі виборів повторно виграє президентські вибори у Чехії;

2001 рік – за поданням прокуратури президент Кучма звільнено з посади Юлію Тимошенко, віцепрем'єр-міністерку уряду Віктора Ющенка, звинувачену в контрабанді, підставі та приховуванні доходів;

2006 рік – у Темзі майже біля стін англійського парламенту виявляють кита, який заплив туди під час припливу;

2017 рік – 45-м президентом Сполучених Штатів стає Дональд Трамп – найстарший на момент першої інавгурації.

Іменини

День ангела сьогодні святкують Юхим, Захар, Лев, Лаврентій, Петро, Мирослав, Інна, Римма.