Головна Спорт Новини
search button user button menu button

Кубок Девіса: збірна України з тенісу оголосила склад на матч проти Тунісу

Христина Жиренко
glavcom.ua
google social img telegram social img facebook social img
Кубок Девіса: збірна України з тенісу оголосила склад на матч проти Тунісу
У попередньому поєдинку турніру Україна поступилася Ізраїлю з рахунком 1-3
фото: ФТУ

Раніше Україна жодного разу не зустрічалася з Тунісом у Кубку Девіса

Став відомий склад української національної збірної на матч Першої Світової групи Кубка Девіса, який відбудеться 31 січня – 1 лютого 2025 року проти команди Тунісу.

Нашу країни представлятимуть:

  • Олександр Овчаренко
  • Віталій Сачко
  • Олексій Крутих
  • В’ячеслав Бєлінський
  • Владислав Орлов

Матч відбудеться у Тунісі, покриття Hard – Greenset Confort.

Раніше Україна жодного разу не зустрічалася з Тунісом в межах Кубку Девіса.

Нагадаємо, у попередньому поєдинку турніру Україна поступилася Ізраїлю з рахунком 1-3.

Формальним господарем гри був Ізраїль. Однак, матч пройшов в Ларнаці (Кіпр) без глядачів через заходи безпеки.

Як повідомлялося, українські тенісистки Еліна Світоліна, Марта Костюк, Даяна Ястремська, Ангеліна Калініна, Юлія Стародубцева та Дарія Снігур дізналися своїх суперниць по першому раунду Australian Open.

Марта Костюк (Україна) – Нао Хібіно (Японія)

Марта Костюк вшосте візьме участь в основній сітці турніру в Мельбурні. Минулого року вона показала тут свій найкращий результат, дійшовши до чвертьфінальної стадії.

Еліна Світоліна (Україна) – Сорана Кирстя (Румунія)

Востаннє українка грала проти румунської тенісистки у 2021 році на турнірі WTA 1000 в Індіан-Веллс, де здобула перемогу у трьох сетах.

Еліна Світоліна 12-й раз зіграє в основній сітці першого в сезоні «Мейджора». Її персональний рекорд тут – чвертьфінал у 2018 і 2019 роках.

Даяна Ястремська (Україна) – Маяр Шериф (Єгипет)

Даяна Ястремська раніше п'ять разів грала в основі змагань у Мельбурні. У попередньому сезоні українка стартувала на турнірі з кваліфікації і змогла дійти до півфіналу.

Ангеліна Калініна (Україна) – Онс Жабер (Туніс)

Попередня зустріч між українкою та представницею Тунісу відбулася у 2023 році на турнірі WTA 1000 у Цинциннаті.

Ангеліна Калініна четвертий сезон поспіль виступить в основній сітці Australian Open. Два роки тому вона дійшла до третього кола.

Юлія Стародубцева (Україна) – Лейла Фернандес (Канада)

Юлія Стародубцева торік дебютувала на турнірі, розпочавши участь із відбіркової сітки, та успішно пробилася в основу, де програла в першому колі.

Дарія Снігур (Україна) – Даніель Коллінс (США)

Дарія Снігур сьогодні подолала кваліфікаційний етап.

Теги: Кубок Девіса Збірна України Туніс теніс

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Календар українського вболівальника. Головні спортивні події 2025 року
Календар українського вболівальника. Головні спортивні події 2025 року Спорт
7 сiчня, 17:00
Змагання відбуваються з 1 по 12 січня в італійському Мілані, фінал буде зіграний у Турині
Україна програла Туреччині на старті ЧС з медіафутболу
2 сiчня, 19:00
Кіченок та Чжань
Кіченок та Чжань залишають парний турнір у Брісбені на стадії 1/4 фіналу
2 сiчня, 13:05
Український спорт продовжує дивувати світ навіть під час війни
Вони робили нас щасливими. Найкращі спортсмени України 2024 року Підсумки
31 грудня, 2024, 12:00
На посаді керманича національної команди Багатскіс замінить Степановського
Став відомий новий головний тренер збірної України з баскетболу
29 грудня, 2024, 14:10
Під керівництвом Степановського збірна України зіграла вісім офіційних матчів, в яких здобула дві перемоги
Збірна України з баскетболу залишилася без головного тренера
28 грудня, 2024, 15:00
Олександр Казік разом з тренером і гідом Сергієм Кучерявим
Вінничанин здобув «золото» в Кубку світу з пара біатлону
14 грудня, 2024, 10:27
Після вильоту з відбору на Олімпіаду-2026 Україна розпочала підготовку до чемпіонату світу-2025 у дивізіоні IA 
Збірна України з хокею перемогла Польщу у другому матчі підготовки до чемпіонату світу-2025
13 грудня, 2024, 21:43
FIFA показала контури України без Криму
FIFA під час жеребкування відбору на чемпіонат світу показала карту України без Криму
13 грудня, 2024, 16:02

Новини

Кубок Девіса: збірна України з тенісу оголосила склад на матч проти Тунісу
Кубок Девіса: збірна України з тенісу оголосила склад на матч проти Тунісу
Найбагатший клуб світу готує трансфер найкращого гравця збірної України
Найбагатший клуб світу готує трансфер найкращого гравця збірної України
Лідер збірної України повторив особистий рекорд на Кубку світу з біатлону
Лідер збірної України повторив особистий рекорд на Кубку світу з біатлону
Промоутер Воррен розповів, що сказав йому Ф'юрі після поразки Усику
Промоутер Воррен розповів, що сказав йому Ф'юрі після поразки Усику
У 2024 році Неймар заробив 101 млн євро за 42 хвилини проведені на полі
У 2024 році Неймар заробив 101 млн євро за 42 хвилини проведені на полі
Забиває 24 роки поспіль. Роналду встановив унікальний рекорд
Забиває 24 роки поспіль. Роналду встановив унікальний рекорд

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
143K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 11 січня: ситуація на фронті
50K
Карта повітряних тривог України онлайн 11 січня 2025
38K
Туристи у Фінляндії масово залишають брендові пуховики у готелях
22K
«Моя особиста втрата». Порошенко поїхав на похорон у Вінницю
13K
Мирні переговори? Історик Грицак протверезив українців
13K
11 січня: яке сьогодні свято, традиції та заборони

Новини

Мокрий сніг, місцями ожеледиця: прогноз погоди на 11 січня
Сьогодні, 06:00
«Шахеди» влучили у два житлові будинки в Тамбовській області, Росія атакувала Запоріжжя: головне за ніч
Сьогодні, 05:45
11 січня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Сьогодні, 00:05
Дощ з мокрим снігом: прогноз погоди на 10 січня
Вчора, 06:00
Зеленський розказав, що вирішив «Рамштайн», у Києві уламки БпЛА влучили у багатоповерхівку: головне за ніч
Вчора, 05:50
10 січня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Вчора, 00:07

Прес-релізи

Куди рухається Україна: думки людей про війну, свята і політичних лідерів
Куди рухається Україна: думки людей про війну, свята і політичних лідерів
6 сiчня, 10:15
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua , opendatabot.ua