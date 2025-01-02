Кіченок та Чжань залишають парний турнір у Брісбені на стадії 1/4 фіналу

Українсько-тайванський дует завершив свій виступ на турнірі WTA 500 в Австралії

Людмила Кіченок у парі з Хао-Чін Чжань залишила парний WTA 500 у Брісбені. Про це пише Великий теніс України.

Тандем української та тайванської тенісисток звів перший сет у тай-брейк, який у напруженій боротьбі виграли Прісцилла Хо та Анна Калінская.

Другий сет залишився повністю за суперницями Кіченок – рахунок 2:6 зафіксував виліт українки з турніру. Матч тривав 1 годину та 25 хвилин.

Дует Чжань/Кіченок здійснив одну подачу навиліт, допустив п'ять подвійних помилок та відіграв сім брейк-пойнтів.

Слід зазначити, що для тенісисток це був перший спільний турнір.

Нагадаємо, що раніше з парного турніру WTA 500 вилетіла Надія Кіченок.