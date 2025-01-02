Кіченок та Чжань залишають парний турнір у Брісбені на стадії 1/4 фіналу
Українсько-тайванський дует завершив свій виступ на турнірі WTA 500 в Австралії
Людмила Кіченок у парі з Хао-Чін Чжань залишила парний WTA 500 у Брісбені. Про це пише Великий теніс України.
Тандем української та тайванської тенісисток звів перший сет у тай-брейк, який у напруженій боротьбі виграли Прісцилла Хо та Анна Калінская.
Другий сет залишився повністю за суперницями Кіченок – рахунок 2:6 зафіксував виліт українки з турніру. Матч тривав 1 годину та 25 хвилин.
Дует Чжань/Кіченок здійснив одну подачу навиліт, допустив п'ять подвійних помилок та відіграв сім брейк-пойнтів.
Слід зазначити, що для тенісисток це був перший спільний турнір.
Нагадаємо, що раніше з парного турніру WTA 500 вилетіла Надія Кіченок.
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