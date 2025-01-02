Головна Спорт Новини
search button user button menu button

Кіченок та Чжань залишають парний турнір у Брісбені на стадії 1/4 фіналу

Дарія Демяник
glavcom.ua
google social img telegram social img facebook social img
Кіченок та Чжань залишають парний турнір у Брісбені на стадії 1/4 фіналу
Кіченок та Чжань
фото: btu.org.ua

Українсько-тайванський дует завершив свій виступ на турнірі WTA 500 в Австралії

Людмила Кіченок у парі з Хао-Чін Чжань залишила парний WTA 500 у Брісбені. Про це пише Великий теніс України.

Тандем української та тайванської тенісисток звів перший сет у тай-брейк, який у напруженій боротьбі виграли Прісцилла Хо та Анна Калінская.

Другий сет залишився повністю за суперницями Кіченок – рахунок 2:6 зафіксував виліт українки з турніру. Матч тривав 1 годину та 25 хвилин.

Дует Чжань/Кіченок здійснив одну подачу навиліт, допустив п'ять подвійних помилок та відіграв сім брейк-пойнтів.

Слід зазначити, що для тенісисток це був перший спільний турнір.

Нагадаємо, що раніше з парного турніру WTA 500 вилетіла Надія Кіченок.

Читайте також:

Теги: теніс Людмила Кіченок Надія Кіченок

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Олександр Томарев (у правому верхньому куті) покинув Україну 6 січня 2024 року на чолі делегації на Australian Open.
Тренер, який контролював повернення делегації з Australian Open, сам не повернувся в Україну
27 грудня, 2024, 12:21
Ярослава Магучіх увійшла в топ-10 спортсменів року в Європі
Ярослава Магучіх увійшла в топ-10 спортсменів року в Європі
27 грудня, 2024, 00:43
Після завершення зустрічі організатори змагань звернулися до українки із дивним проханням
Українська тенисистка, яка допомагає ЗСУ, змушена змінити форму через позицію WTA
4 грудня, 2024, 13:35

Новини

Кіченок та Чжань залишають парний турнір у Брісбені на стадії 1/4 фіналу
Кіченок та Чжань залишають парний турнір у Брісбені на стадії 1/4 фіналу
«Шаховий король у джинсах»: Карлсену дозволено порушити дрес-код на чемпіонаті світу
«Шаховий король у джинсах»: Карлсену дозволено порушити дрес-код на чемпіонаті світу
Два клуби української Премʼєр-ліги офіційно об’єднаються в один: подробиці
Два клуби української Премʼєр-ліги офіційно об’єднаються в один: подробиці
Ірина Геращенко повідомила про свою вагітність
Ірина Геращенко повідомила про свою вагітність
Стали відомі моторошні деталі ліквідації ексфутболіста збірної Росії Бугаєва
Стали відомі моторошні деталі ліквідації ексфутболіста збірної Росії Бугаєва
Медалі з Олімпіади-2024 у Франції іржавіють: спортсмени у розпачі
Медалі з Олімпіади-2024 у Франції іржавіють: спортсмени у розпачі

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
136K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 2 січня: ситуація на фронті
48K
Карта повітряних тривог України онлайн 2 січня 2025
19K
2 січня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
15K
Росіяни заявили про втрату над Чорним морем двох вертольотів Мі-8 з екіпажами
11K
Ціль номер один. То куди ж цілився російський дрон, що впав на Банковій?
5142
У Києві знято головний прапор України: причина

Новини

2 січня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Сьогодні, 00:00
Кадрові призначення та скандал з «Кварталом 95». Головне за 31 грудня
31 грудня, 2024, 20:58
30 грудня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
30 грудня, 2024, 00:02
Хмарно, місцями ожеледь: прогноз погоди на 29 грудня
29 грудня, 2024, 06:00
29 грудня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
29 грудня, 2024, 00:05
Суд обрав запобіжний захід для антикорупціонера Лємєнова у справі про ухиляння від армії
28 грудня, 2024, 12:33

Прес-релізи

GET Business Festival об’єднав український бізнес заради розвитку під час війни
GET Business Festival об’єднав український бізнес заради розвитку під час війни
16 грудня, 13:47
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua , opendatabot.ua