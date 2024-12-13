FIFA під час жеребкування відбору на чемпіонат світу показала карту України без Криму

13 грудня в Цюриху відбулося жеребкування групового етапу відбору чемпіонату світу 2026 року

Під час жеребкування групового етапу європейської кваліфікації до чемпіонату світу 2026 року Міжнародна федерація футболу (ФІФА) у трансляції показала карту України без Криму.

Перед початком процедури жеребкування Федерація пояснювала регламент проведення відбіркового турніру, наголошуючи на розведенні деяких команд у різні групи. У процесі цього на екрані з'явилася мапа Європи, на якій окупований росіянами Крим не був позначений як частина території України.

Цей момент можна переглянути на 14:10 хвилині трансляції.

Нагадаємо, що сьогодні, 13 грудня, в Цюриху відбулося жеребкування групового етапу відбору чемпіонату світу 2026 року у зоні УЄФА. Збірна України потрапила до групи D. Суперниками нашої збірної стали: переможець поєдинку 1/4 Ліги націй Франція – Хорватія, Ісландія, Азербайджан.

До слова, Росію було відсторонено від жеребкування кваліфікації чемпіонату світу з футболу.