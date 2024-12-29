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Став відомий новий головний тренер збірної України з баскетболу

Христина Жиренко
glavcom.ua
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Став відомий новий головний тренер збірної України з баскетболу
На посаді керманича національної команди Багатскіс замінить Степановського

Багатскіс вже працював на посаді головного тренера чоловічої збірної України три з половиною роки

Новим головним тренером чоловічої збірної України стане досвідчений латвієць Айнарс Багатскіс. Про це інформує офіційний сайт Федерації баскетболу України.

Айнарс вже працював на посаді головного тренера чоловічої збірної України три з половиною роки. Вперше очолив команду латвієць в травні 2019 року. За цей час йому вдалося кваліфікуватися на чемпіонат Європи-2022, вигравши свою групу відбору.

Також Багатскіс вивів збірну України у плейоф Євробаскета-2022, де національна команда зупинилася на стадії 1/8 фіналу. У підсумку Україна посіла 11 місце на турнірі.

Загалом на чолі чоловічої збірної України Айнарс Багатскіс провів 24 офіційні матчі, з яких 13 виграв та 11 програв.

На посаді керманича національної команди Багатскіс замінить Віталія Степановського, який завершив роботу в збірній України. Багатскіс раніше працював в українських клубах: Кривбасі, Будівельнику та Київ-Баскеті. Також очолював національну та молодіжні збірні Латвії, на клубному рівні працював головним тренером у Латвії, Грузії, Туреччині, Росії, Ізраїлі, Німеччині та Румунії.

Після завершення кваліфікації чемпіонату світу-2023 у латвійського спеціаліста завершився термін дії контракту з Федерацією баскетболу України. Тепер Багатскіс поновить роботу зі збірною України, на яку очікують два заключні матчі кваліфікації Євробаскета-2025. Нагадаємо, збірна України зіграє проти Словенії (21 лютого) та Португалії (24 лютого).

Відповідно до формату кваліфікації, три команди, які посядуть найвищі місця в кожній групі, за винятком груп, до яких входять співгосподарі Євробаскету-2025 (Кіпр, Фінляндія, Польща та Латвія), вийдуть у фінальний раунд. У групах, до складу яких входитимуть країни-господарі, право на участь у Євробаскеті отримають господар та дві інші команди, які посіли найвищі місця.

Україна зберігає шанси зіграти наступного літа на чемпіонаті Європи: для цього в лютому потрібно вигравати дві гри, що залишились, а збірна Ізраїлю, в свою чергу, має перемогти в матчі з Португалією.

Нагадаємо, Федерація баскетболу України припинила співпрацю з головним тренером чоловічої збірної України Віталієм Степановським. Тренер очолив національну команду в квітні 2023 року.

Теги: Олександр Багач тренер баскетбол Євробаскет Збірна України

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