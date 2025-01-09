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Українки дізналися суперниць на Australian Open

Христина Жиренко
glavcom.ua
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Українки дізналися суперниць на Australian Open
Марта Костюк вшосте візьме участь в основній сітці турніру в Мельбурні

Шість українок стартують у першому колі одиночного розряду Australian Open

Українські тенісистки Еліна Світоліна, Марта Костюк, Даяна Ястремська, Ангеліна Калініна, Юлія Стародубцева та Дарія Снігур дізналися своїх суперниць по першому раунду Australian Open.

Марта Костюк (Україна) – Нао Хібіно (Японія)

Марта Костюк вшосте візьме участь в основній сітці турніру в Мельбурні. Минулого року вона показала тут свій найкращий результат, дійшовши до чвертьфінальної стадії.

Еліна Світоліна (Україна) – Сорана Кирстя (Румунія)

Востаннє українка грала проти румунської тенісистки у 2021 році на турнірі WTA 1000 в Індіан-Веллс, де здобула перемогу у трьох сетах.

Еліна Світоліна 12-й раз зіграє в основній сітці першого в сезоні «Мейджора». Її персональний рекорд тут – чвертьфінал у 2018 і 2019 роках.

Даяна Ястремська (Україна) – Маяр Шериф (Єгипет)

Даяна Ястремська раніше п'ять разів грала в основі змагань у Мельбурні. У попередньому сезоні українка стартувала на турнірі з кваліфікації і змогла дійти до півфіналу.

Ангеліна Калініна (Україна) – Онс Жабер (Туніс)

Попередня зустріч між українкою та представницею Тунісу відбулася у 2023 році на турнірі WTA 1000 у Цинциннаті.

Ангеліна Калініна четвертий сезон поспіль виступить в основній сітці Australian Open. Два роки тому вона дійшла до третього кола.

Юлія Стародубцева (Україна) – Лейла Фернандес (Канада)

Юлія Стародубцева торік дебютувала на турнірі, розпочавши участь із відбіркової сітки, та успішно пробилася в основу, де програла в першому колі.

Дарія Снігур (Україна) – Даніель Коллінс (США)

Дарія Снігур сьогодні подолала кваліфікаційний етап.

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Теги: Australian Open Еліна Світоліна Даяна Ястремська Марта Костюк Ангеліна Калініна Дарія Снігур Лейла Фернандес українка теніс

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