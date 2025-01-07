Календар українського вболівальника. Головні спортивні події 2025 року

2025-й передолімпійський рік обіцяє багато яскравих подій як для прихильників літніх, так і зимових видів спорту

2025 рік поєднує статус післяолімпійського (для літніх видів спорту) та передолімпійського (для зимових).

«Главком» обрав найважливіші події для українського спорту. Наш спортивний календар стане дороговказом і для атлетів, і для вболівальників.

Теніс. Турніри Великого Шолому

Еліна Світоліна тричі у кар’єрі зупинялася за крок до свого першого фіналу турнірів Грендслем фото: Національний олімпійський комітет України

Дати: 12-26 січня (Australian Open), 25 травня – 7 червня (French Open), 30 червня – 13 липня (Wimbledon Championships), 25 серпня – 7 вересня (US Open) Місце проведення: Мельбурн, Австралія; Париж, Франція; Лондон, Велика Британія; Нью-Йорк, США

Теніс є одним з найпопулярніших видів спорту як у світі, так і в Україні завдяки нашим гравчиням.

Одразу чотири представниці України перебувають у топ-60 найкращих світового рейтингу: Марта Костюк посідає 18 місце, Еліна Світоліна – 23-тє, Даяна Ястремська – 33-тє, Ангеліна Калініна – 55-тє.

У парному ж рейтингу Людмила Кіченок, яка минулого сезону здобула свій перший титул Великого Шолому у жіночому парному розряді, посідає четверте місце.

Саме на цих тенісисток покладатиметься основна надія українських вболівальників на турнірах Великого шолому.

Чемпіонат світу з біатлону

Віталій Мандзин розпочав сезон фантастичним чином фото: instagram.com/vitalii.mandzyn

Дата: 12-23 лютого Місце проведення: Ленцергайде, Швейцарія

Біатлонний сезон для української команди розпочався успішно. Зокрема, два четверті місця здобули Віталій Мандзин на першому етапі Кубка світу в Контіолахті в індивідуальній гонці та Юлія Джима на третьому етапі в Ансі – Ле-Гран-Борнан у спринтерській гонці. Також варто відзначити і Антона Дудченка, який чотири рази входив до 15 найкращих, та Дмитра Підручного, який потрапив до десятки у своїй найменш улюбленій дисципліні – індивідуальній гонці. З огляду на результати вся увага поціновувачів цього виду спорту буде прикута до світової першості у Ленцергайде, яка пройде у лютому 2025-го року.

Чемпіонат світу стане генеральною репетицією перед Олімпійськими Іграми і покаже готовність команди боротися за високі місця.

Найочікуванішими дисциплінами будуть естафети, де Україна має медальні виступи на минулих першостях. І якщо чоловіча естафета виглядає досить оптимістично з урахуванням чудової фізичної форми лідерів збірної, то ось у жіночій естафеті, яка є найуспішнішою дисципліною для України, виникають питання. Вони пов’язані з тим, що дві важливі біатлоністки, Ірина Петренко та Анастасія Меркушина, наразі перебувають з різних причин у неоптимальній формі. Через це їм довелося виступати на другому за рангом рівні змагань, Кубку IBU, де їхні результати були не найкращими.

Проте часу до світової першості лишається ще достатньо, тож робити остаточні висновки наразі зарано.

Чемпіонат світу з фристайлу

Дмитро Котовський є рекордсменом України, показавши на етапі Кубка світу стрибок, близький до 140 балів фото: Федерація лижного спорту України

Дата: 18-30 березня Місце проведення: Санкт-Моріц

Лижна акробатика є однією з найбільш медальних зимових дисциплін для України.

Однак цей сезон наразі стартував без основних дійових осіб цього виду. Зокрема, завершив кар’єру володар олімпійських нагород Олександр Абраменко, взяли паузу в кар’єрі мультимедалістка останньої світової першості Анастасія Новосад та учасниця Олімпійських Ігор Ольга Полюк, не вийшла на старт Кубка Європи бронзова призерка юніорського чемпіонату світу Ангеліна Брикіна.

Склад збірної суттєво омолодився. Наразі найстаршим є фіналіст Олімпійських Ігор-2022 у Пекіні та призер останнього чемпіонату світу 26-річний Олександр Окіпнюк. Саме він і лідер нашої команди, володар чотирьох нагород у сезоні 2022/2023 Дмитро Котовський мають найбільше досвіду виступів на турнірах найвищого рівня, тож до них буде прикута особлива увага на чемпіонаті світу. Також варто відзначити перспективних Максима Кузнєцова, Володимира Кушніра та Захара Максимчука, які здобували медалі з різних міжнародних стартів.

Утім, не лише лижна акробатика буде цікавою на цій світовій першості, адже і в інших видах фристайлу українцям буде за кого вболівати. Йдеться про так звані новітні дисципліни фристайлу – слоупстайл та біг-ейр, де виступають Катерина Коцар та Орест Коваленко.

Зокрема, Коцар минулого року стала п’ятою на світовій першості у біг-ейрі, а також три роки поспіль виходила до фіналу Кубка світу з цієї дисципліни у швейцарському Курі. Коваленко ж приніс нашій країні першу в історії медаль Юнацьких Олімпійських Ігор у біг-ейрі у 2020 році, а також став 15-м на останньому чемпіонаті світу.

Матчі національної збірної з футболу

На національну команду очікує дуже насичений змагальний сезон фото: Українська асоціація футболу

Дата: 20 та 23 березня (матчі плейоф Ліги Націй 2024/2025); 5 і 9 вересня, 10 і 13 жовтня, 13 і 16 листопада (матчі відбору на чемпіонат світу-2026)

Важливий рік очікує і на головну футбольну команду країни – чоловічу збірну України. Підопічні Сергія Реброва провели важкий минулий рік і завдяки звитягам в останніх турах Ліги Націй отримали право грати у плейоф за підвищення у класі. У березневій двоматчевій серії Україні, аби підвищитися у класі, доведеться перемогти непросту команду Бельгії. У разі успіху у цьому протистоянні національна команда у сезоні 2026/2027 виступатиме у найвищому дивізіоні А.

Головна увага буде прикута до відбору на головний футбольний форум – Чемпіонат світу – 2026, який прийматимуть США, Канада та Мексика. Європейська кваліфікація до цього турніру відбуватиметься у два раунди. Під час першого 54 команди були розподілені на дванадцять груп, переможці кожної з них отримують місце на світовій першості, а другі місця проходять до другого раунду.

У другому раунді до дванадцяти других місць приєднаються чотири найкращі команди з Ліги Націй, які не змогли потрапити до двійки найкращих у своїй групі. 16 збірних будуть розбиті на чотири мінітурніри по чотири команди, які називаються шляхами (шлях А, шлях В, шлях С, шлях D).

З кожного турніру далі пройде лише найкраща команда. Під час першого раунду Україна зіграє з переможцем протистояння Франція-Хорватія (один з чвертьфінальних матчів плейоф головного дивізіону Ліги Націй), Ісландією та Азербайджаном. І якщо з першого місця вийти буде відносно непросто, то ось за прохід у другий раунд Україна може боротися.

Наші футболісти вже вигравали Ісландію під час відбору на чемпіонат Європи-2024, тому завдання потрапити до двійки найкращих є цілком реальним.

Чемпіонат світу з фігурного катання

Зої Ларсон та Андрій Капран боротимуться за олімпійські ліцензії для України на чемпіонаті світу фото: Українська федерація фігурного катання

Дата: 24-30 березня Місце проведення: Бостон, США

Світова першість одного з найбільш красивих зимових видів спорту буде однією з визначальних в цьому олімпійському циклі для України. Адже на ній будуть розіграні олімпійські ліцензії.

На Олімпіаду за підсумками змагань потраплять 24 найкращі фігуристи та фігуристки в особистому катанні, а також 16 спортивних пар та 19 танцювальних дуетів.

Полегшує відбір для України і новина про те, що російські фігуристи наразі недопущені до виступу на чемпіонаті світу та змагатимуться лише на додатковому кваліфікаційному турнірі.

Найкращі шанси на здобуття перепусток на Олімпіаду-2026 з наших спортсменів мають представники чоловічого особистого катання та представники танців на льоду, в обох цих видах спостерігається серйозна внутрішня конкуренція.

Чемпіонат світу з хокею у дивізіоні ІА

Українська чоловіча збірна боротиметься за повернення до еліти світового хокею фото: Федерація хокею України

Дата: 27 квітня – 3 травня Місце проведення: Сфинту-Георге, Румунія

У боротьбі за право змагатися у головному дивізіоні чемпіонату світу з хокею Україна зіграє з Великою Британією, Польщею, Італією, Румунією та Японією. Дві найкращі команди групи підвищаться у класі, а останнє місце повернеться до третього за силою дивізіону.

З двома з цих команд, Польщею та Японією, українська команда дуже добре знайома, бо зустрічалася з ними раніше не один раз. Саме японцям наші хокеїсти поступалися останні чотири рази (у 2018-му, 2019-му, 2022-му, 2023-му роках).

Матчі між українцями та японцями були доволі конкурентними, тому за умов наявності усіх лідерів Україна здатна здолати своїх основних опонентів.

Чемпіонат світу та Європи зі спортивної гімнастики

Понад половина «золотого» складу української збірної зі спортивної гімнастики може завершити виступи за нашу країну фото: Національний олімпійський комітет України

Дата: 26-31 травня (чемпіонат Європи), 19-25 жовтня (чемпіонат світу) Місце проведення: Лейпциг, Німеччина (чемпіонат Європи), Джакарта, Індонезія (чемпіонат світу)

2024-й для української спортивної гімнастики був «американськими гойдалками». На початку року Україна здобула золото чемпіонату Європи в командному багатоборстві, але невтішні новини почали наздоганяти цей вид спорту після Олімпіади. Спершу проведення чемпіонату України спричинило скандал, пов’язаний з недоцільною витратою коштів.

Потім стало відомо, що два провідні гімнасти збірної, Ілля Ковтун та Радомир Стельмах, можуть завершити виступи за національну команду. Зокрема, Ковтун розмірковує над отриманням хорватського громадянства.

У такій ситуації європейські та світові першості зі спортивної гімнастики можуть бути цікавими з точки оцінки майбутніх перспектив як гімнастів, так і нових тренерів збірної України. Особливо, увага до цих турнірів може зрости після прийняття Ковтуном та Стельмахом рішення все ж не змінюватися громадянство та продовжити виступати під українським прапором.

Фінал футбольної Ліги Чемпіонів

«Альянц-Арена» раніше приймала матчі чемпіонату світу-2006, фінал Ліги Чемпіонів-2012, а також матчі чемпіонату Європи-2024 фото: вебсайт «Альянц-Арени»

Дата: 31 травня Місце проведення: Мюнхен, Німеччина

Футбольна Ліга Чемпіонів є одним з найпопулярніших та найпрестижніших клубних турнірів у світі.

Наразі перспективи єдиного українського клубу у цьому турнірі «Шахтаря» є не найкращими. Маючи у своєму активі одну перемогу та одну нічию, команда перебуває на 27 місці та втратила будь-які шанси на автоматичний прохід до ⅛ фіналу. Утім, шанси зіграти в плейоф у гірників залишаються, адже далі боротьбу продовжать 24 колективи з 36.

Набагато кращий стан справ в інших команд, за які виступають українські футболісти. Найвище перебуває «Арсенал» Олександра Зінченка, який наразі йде третім. Також у прохідній зоні перебуває «Бенфіка» Анатолія Трубіна (15 місце). Незвично низько йде «Реал» Андрія Луніна, який є переможцем минулого розіграшу Ліги Чемпіонів, – лише 20 місце.

Фінал Ліги Чемпіонів сезону 2024/2025 відбудеться у Мюнхені на «Альянц-Арені». Переможець турніру автоматично кваліфікується до наступного розіграшу Ліги Чемпіонів, а також отримує право грати за Суперкубок УЄФА з переможцем Ліги Європи. Крім цього, команда-тріумфатор виступить на Інтерконтинентальному Кубку-2025 та клубному чемпіонаті світу-2029.

Чемпіонат Європи з футболу (вік гравців до 21 року)

Футбольна молодіжна команда вдруге поспіль зіграє на континентальній першості фото: Українська асоціація футболу

Дата: 11-28 червня Місце проведення: Словаччина

Український молодіжний футбол досить впевнено прогресує. Україна завдяки чудовим минулим виступам отримала місце в другому кошику під час жеребкування та не зіграє проти таких сильних опонентів, як Франція, Італія чи Німеччина.

Натомість нашим футболістам на груповому етапі випало зустрітися з командами Нідерландів, Данії та Фінляндії.

За умови наявності на чемпіонаті таких лідерів цієї збірної, як Владислав Ванат, Назар Волошин, Олег Очеретько, Володимир Бражко та Єгор Ярмолюк Україна матиме шанс поборотися не лише за прохід до плейофу (куди потрапляють дві найкращі команди групи), а й позмагатися за нагороди.

Чоловічий та жіночий Євробаскет

Жіноча збірна України намагатиметься поборотися за вихід на континентальну першість фото: Федерація баскетболу України

Дата: 18-29 червня (жіночий чемпіонат Європи), 27 серпня - 14 вересня (чоловічий) Місце проведення: Італія, Німеччина, Чехія, Греція (жінки), Кіпр, Латвія, Польща, Фінляндія (чоловіки)

Український баскетбол наразі переживає складні часи. Цілком ймовірно, що 2025 року ані чоловіча, ані жіноча збірні не змагатимуться на Чемпіонатах Європи.

Жінки упродовж останнього кваліфікаційного вікна продемонстрували бажання боротися за місце на континентальній першості та повернутися до виступів на турнірі вперше від 2019-го. Проте вихід на Євробаскет переважно залежить від кондицій лідерки нашої збірної Аліни Ягупової, адже збірній треба не просто здобути перемоги над командами Португалії та Північної Македонії, а й зробити це з великою різницею очок.

Але і цього може не вистачити, адже тепер прохід залежатиме і від ігор команд в усіх кваліфікаційних групах. Наразі національна збірна з однією перемогою у чотирьох матчах посідає третє місце. До фінальної частини ж потраплять переможці усіх груп, а також чотири з восьми других місця та чотири країни-господарки (Італія, Німеччина, Греція та Чехія).

Ще гіршою є ситуація у чоловічій команді, адже після двох ігрових вікон та чотирьох зіграних матчів наші баскетболісти не мають жодної перемоги у своєму активі. Для того, щоб вийти до фінальної частини чоловічого Євробаскета, нашій команді необхідно обов’язково здобути дві перемоги та сподіватися на те, що Португалія не зможе виграти свій матч в Ізраїлю.

Це завдання є нелегким, бо словенська команда має велику кількість якісних виконавців і навіть без свого лідера, Луки Дончича, буде конкурентною. Суттєво прогресує і португальський баскетбол, адже представники цієї країни уже під час цього відбору здолали і Україну, і Словенію. Щодо формули проходу на чемпіонат Європи, то з групи далі потраплять три з чотирьох збірних. Наразі кожна команда у групі А, окрім України, має понад дві перемоги.

Чемпіонат світу з водних видів спорту

Владислав Бухов був володарем єдиної золотої медалі для України минулого чемпіонату світу фото: Reuters

Дата: 11 липня – 3 серпня Місце проведення: Сингапур

Об’єднані чемпіонати світу з водних видів спорту проводяться від 1973-го року і включають у себе змагання з плавання у 50-метровому басейні, стрибків у воду з трьохметрового трампліна та 10-метрової вишки, артистичного плавання, водного поло, плавання на відкритій воді та хайдайвінгу (стрибків з екстремальних висот).

Основними дійовими особами у Сингапурі будуть молоді атлети. Плавці Владислав Бухов, чемпіон світу з плавання на 50 метрів вільним стилем, та Олександр Желтяков, чемпіон Європи з плавання на 200 метрів на спині, прагнутимуть закріпитися в еліті цього виду спорту. Також Україна може показати гідні результати у комбінованій естафеті 4 по 100 метрів серед чоловіків, адже до вже згаданих Бухова та Желтякова можна додати наших представників брасу Максима Овчиннікова та Володимира Лісовця та батерфляю – Дениса Кесіля та Арсенія Ковальова.

У стрибках у воду варто розраховувати на багаторічного лідера нашої команди Олексія Середу, який поставив собі амбітну ціль – виграти і чемпіонат Європи, і чемпіонат світу, а також на призерів останніх юніорських чемпіонатів світу Кірілла Болюха, Марка Гриценка, Кирила Азарова, Данила Аванесова, Ксенію Бочек та інших.

Також в оновленому складі виступить і група в артистичному плаванні, яка після незавоювання ліцензії на Олімпійські Ігри-2024 суттєво омолодила склад. Значний потенціал демонструє і дует Дар’ї Мошинської та Анастасії Шмоніної, який здобув перше в історії України золото юніорського чемпіонату світу.

У хайдайвінгу Україна розраховує на Олексія Пригорова та Неллі Чуканівську, які цього року здобували медалі з етапів престижної серії Red Bull Cliff Diving World Series.

Всесвітні Ігри

Анна Пономаренко (b-girl Stefani) була однією з трьох дебютантів Олімпійських Ігор-2024 у Парижі у брейкінгу фото: особистий сайт спортсменки

Дата: 7-17 серпня Місце проведення: Ченду, Китай

Всесвітні Ігри є мультиспортивним форумом для видів спорту та дисциплін, які не є олімпійськими. Ці змагання є важливою складовою потрапляння на Олімпіаду нових видів спорту.

Наступного року в Ченду матимуть змогу виступити учасники Олімпіади у Парижі. Зокрема, високі шанси на це мають представники брейкінгу – Олег Кузнєцов (нікнейм Kuzya), Анна Пономаренко (Stefani) та Катерина Павленко (Kate). Вони всі кваліфікувалися до 16 найкращих на чемпіонаті світу, набравши важливі залікові бали, які дозволяють відібратися на Всесвітні Ігри. Також може виступити на цьому форумі і ще один олімпієць, скелелаз на швидкість Ярослав Ткач, адже збірна України кваліфікувалася до естафетних змагань.

Цікавим буде і рішення щодо участі на змаганнях срібної призерки Олімпійських Ігор-2020 з карате Анжеліки Терлюги, яка народила дитину та тимчасово призупинила кар’єру, проте кваліфікувалася завдяки високій позиції у світовому рейтингу.

Наразі Україна згідно з сайтом Всесвітніх Ігор здобула ліцензії у восьми видах спорту: веслуванні на човнах «Дракон», чирлідингу, акробатиці, спортивній аеробіці, стрибках на батуті, карате, паверліфтингу, скелелазінні та ушу.

Жіночий та чоловічий чемпіонат світу з волейболу

Чоловіча національна збірна в оновленому складі виборола перше місце Золотої Євроліги-2024 і може вдало виступити і на світовій першості

Дата: 22 серпня – 7 вересня (жінки), 12-28 вересня (чоловіки) Місце проведення: Таїланд (жінки), Філіппіни (чоловіки)

Через звільнення багаторічного керманича Угіса Крастіньша та внутрішні конфлікти наразі відмовилися грати за чоловічу збірну головні лідери нашої команди Олег Плотницький, Василь Тупчій та Ілля Ковальов, які всі виступають в іноземних чемпіонатах.

Утім, навіть без них Україна змогла вперше в історії потрапити до розіграшу Ліги Націй – найпрестижнішої серії турнірів у волейболі. Наразі консенсусу щодо участі згаданих гравців у турнірах не досягнуто, тому очікування щодо результатів є стриманими. Проте вийти до плейофу світової першості українцям до снаги. Вони зіграють з Італією, яка є однією з найсильніших команд світу, Бельгією та Алжиром. Саме з Бельгією, найімовірніше, боротимуться наші волейболісти за друге прохідне місце та потрапляння до 1/8 фіналу. Це реальне завдання, адже бельгійці є командою схожого рівня, як і Україна.

Менше пощастило жіночій команді, у якої у групі одразу дві сильні команди. Це колективи Японії та Сербії. Японки є срібними призерками останнього розіграшу Ліги Націй та сьомими у світовому рейтингу, а сербки – чинні чемпіонки світу та віцечемпіонки Європи, які посідають 10 місце у світовому рейтингу. І якщо здолати представниць Камеруну, який є ще одними суперницями українок, буде відносно реально, то ось для перемоги над Сербією або Японією нашим дівчатам необхідно показати найкращу гру. Так само, як і у чоловіків, лише дві найкращі команди з квартету продовжать боротьбу за нагороди.

Чемпіонат світу з легкої атлетики

Ярослава Магучіх намагатиметься обміняти бронзу Олімпіади-2020 у Токіо на золото чемпіонату світу в Японії фото: Національний олімпійський комітет України

Дата: 13-21 вересня Місце проведення: Токіо, Японія

Легку атлетику недарма називають «королевою спорту», адже вона подарувала Україні нову королеву нашого спорту – рекордсменку світу зі стрибків у висоту, олімпійську чемпіонку Ярославу Магучіх. Ярослава у свої 23 виграла медалі усіх рівнів, проте їй є за що боротися на наступному Чемпіонаті світу. Зокрема, попередній світовий рекорд болгарки Стефки Костадінової був встановлений саме на світовій першості, тож тепер у Ярослави буде мотивація встановити новий світовий рекорд саме на чемпіонатах світу. Крім цього, у разі завоювання другого титулу чемпіонки світу Магучіх повторить медальне досягнення однієї з найкращих стрибунок у висоту, Бланки Влашич, яка має у своїй колекції два золота та два срібла такого рівня.

Варто згадати також і про бронзових призерів Олімпіади-2024 Ірину Геращенко та Михайла Кохана, які боротимуться за свої перші медалі чемпіонатів світу у стрибках у висоту та метанні молота відповідно. Спробує проявити себе після не зовсім вдалого сезону і Марина Бех-Романчук, яка є чинною віцечемпіонкою світу у потрійному стрибку.

Варто звернути увагу і на призерів континентальних першостей: стрибунів у висоту Олега Дорощука та Владислава Лавського, а також представницю спортивної ходьби Людмилу Оляновську.

Також є сподівання, що на цьому Чемпіонаті світу Україна буде представлена і в естафетах. Зокрема, у бігу на 4 по 400 метрів серед жінок та змішаних команд.

Чемпіонат світу з футболу серед гравців до 20 років

Збірна України вп’яте у своїй історії зіграє на світовій першості до 20 років фото: Українська асоціації футболу

Дата: 27 вересня – 19 жовтня Місце проведення: Чилі

Відібратися на п’ятий для України чемпіонат світу вдалося завдяки успіху минулого року на континентальній першості до 19 років. Наша команда потрапила до п’ятірки найкращих. Наразі жеребкування світової першості ще не відбулося, проте Україна матиме доволі високе місце у посіві через участь на двох чемпіонатах світу впродовж останніх десяти років. За цим віком у нас є сподівання на гарний виступ, адже за збірну можуть виступити воротар «Жирони» Владислав Крапивцов, який увійшов до символічної збірної турніру, Крістіан Шевченко, який є сином президента Української асоціації футболу Андрія Шевченка, а також Данило Кревсун, Матвій Пономаренко, Тарас Михавко та інші.

Окрім усіх згаданих турнірів, відбудеться 2025-го ще й низка інших цікавих змагань.

Зокрема, цього року відбудеться і Зимова, і Літня Універсіада, яка збере найкращих спортсменів-студентів з усього світу, а також Європейські юнацькі олімпійські фестивалі для спортсменів віком до 18 років.

Ілля Мандебура, Артем Худолєєв, для «Главкома»