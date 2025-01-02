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Україна програла Туреччині на старті ЧС з медіафутболу

Дарія Демяник
glavcom.ua
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Україна програла Туреччині на старті ЧС з медіафутболу
Змагання відбуваються з 1 по 12 січня в італійському Мілані, фінал буде зіграний у Турині
фото: sport.ua

Синьо-жовті зіграють у втішному раунді проти Колумбії або Марокко

Збірна України стартувала у чемпіонаті світу 2025 з медіафутболу – 2025 Kings World Cup Nations. Українська команда невдало провела стартовий матч проти команди Туреччини та поступилася з рахунком 0:5. Про це пише Sport.ua.

У другому таймі Суад Ак провів чотири голи для збірної Туреччини, причому останній м'яч, забитий в останні дві хвилини гри, зараховується за два. Своїх шансів не використав Євген Коноплянка.

Змагання відбуваються з 1 по 12 січня в італійському Мілані, фінал буде зіграний у Турині. Турнір проводиться за спеціальними правилами футболу 7x7.

Збірна України створена на базі клубу UA Steel, який влітку взяв участь у турнірі Kings World Cup.

За збірну України виступають відомі футболісти Денис Бойко, Жуніор Мораес, Євген Коноплянка, Денис Олійник, Юрій Паньків, Микола Морозюк. Також до складу включено кілька гравців збірної України з socca, яка стала віцечемпіоном світу 2023. Головний тренер команди – Валерій Федорчук.

Суперником України у втішному раунді буде команда, що програє у матчі між Колумбією та Марокко.

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Теги: НОВИНИ ФУТБОЛУ Збірна України тренер

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