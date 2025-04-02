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Кубок Іспанії: Лунін пропустив чотири голи у півфіналі

Христина Жиренко
glavcom.ua
Христина Жиренко
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Кубок Іспанії: Лунін пропустив чотири голи у півфіналі
У грі з «Реал Сосьєдадом» Лунін зробив 2 сейви та віддав 86% точних передач (38/44)
фото: УАФ

У поєдинку з «Реал Сосьєдадом» український голкіпер Андрій Лунін провів на полі усі 120 хвилин гри

У середу, 1 квітня, відбувся другий півфінальний матч Кубка Іспанії між «Реалом» та «Реал Сосьєдадом». Про це повідомляє «Главком».

В основний час «Реал Сосьєдад» переміг з рахунком 4:3. У додатковий час «Реал» зрівняв рахунок у грі та вийшов вперед за сумою двох поєдинків – 4:4. Цей результат дозволив мадридцям здобути загальну перемогу та вийти до фіналу Кубка Іспанії.

У поєдинку з «Реал Сосьєдадом» український голкіпер Андрій Лунін провів на полі усі 120 хвилин гри та пропустив 4 голи. У цій грі Лунін також зробив 2 сейви та віддав 86% точних передач (38/44).

Кубок Іспанії. Півфінал. Друга гра.

«Реал» – «Реал Сосьєдад» – 4:4 (за сумою двох поєдинків – 5:4)

Голи: Ендрік, 30, Беллінгем, 82, Чуамені, 86, Рюдігер, 115 – Барренечеа, 16, Алаба, 72 (автогол), Оярсабаль, 80, 90+3.

Нагадаємо, минулого вікенду у складах своїх закордонних клубів на поле виходило шість із десяти легіонерів збірної України, яких Сергій Ребров викликав на березневі матчі плей-оф Ліги націй проти Бельгії.

У суботу, 29 березня, у 30-му турі італійської Серії A гол Артема Довбика (замінений на 84-й хвилині) приніс його «Ромі» перемогу (1:0) у гостьовому матчі з «Лечче».

У 29-му турі іспанської Ла Ліги «Реал» Андрія Луніна (повний матч) переміг удома «Леганес» — 3:2.

У неділю, 30 березня, у тому ж чемпіонаті Іспанії «Жирона» Віктора Циганкова (замінений на 71-й хвилині) програла виїзне каталонське дербі «Барселоні» – 1:4.

«Борнмут» Іллі Забарного (повний матч) не зміг пробитися до півфіналу Кубку Англії, програвши домашній чвертьфінальний поєдинок «Манчестер Сіті» (1:2).

У стартовому турі чемпіонської частини грецької Суперліги «Олімпіакос» Романа Яремчука (замінений на 65-й хвилині) обіграв удома «Панатінаїкос» (4:2), а наш форвард записав до свого активу одразу два забиті м’ячі (перший і третій голи своєї команди).

У заокеанській МЛС «Остін» Олександра Сватка (замінений на 80-й хвилині) переміг на виїзді «Сент-Луїс Сіті» – 1:0.

Теги: НОВИНИ ФУТБОЛУ ФК Реал (Мадрид) Андрій Лунін

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