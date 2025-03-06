«Шахтар» емоційною акцією вшанував пам'ять полеглих героїв

Кожен гравець написав на своїй футболці позивний воїна, який захищав Україну і став її героєм

Гравці донецької команди вийшли на матч із «Кривбасом» у футболках, присвячених тим, хто віддав життя за Україну

«Шахтар» сьогодні, 6 березня, перед грою з «Кривбасом» у чемпіонаті України ушанував пам’ять загиблих героїв України. Про це повідомляє «Главком».

Гравці донецької команди вийшли на матч із «Кривбасом» у символічних футболках, присвячених тим, хто віддав життя за нашу країну. На них – рядок з вірша воїна та поета Максима Кривцова (Далі), який загинув на фронті: «Коли мене запитають що таке війна я відповім – імена…»

Кожен гравець написав на своїй футболці позивний воїна, який захищав Україну і став її героєм. Серед них загиблі ультрас «Шахтаря», родичі футболістів і персоналу, працівники клубу.

«Шахтар» – «Кривбас» 1:1 (0:0)

Голи: Артем Бондаренко (66) – Глейкер Мендоса (57)

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Нагадаємо, у рамках 20-го туру чемпіонату України київське «Динамо» зустрічалося на виїзді з черкаським ЛНЗ та здобуло непросту перемогу.

«Біло-сині» зберегли комфортний відрив від найближчих переслідувачів. Наступний поєдинок «Динамо» проведе у вівторок, 11 березня, коли вдома прийматиме луганську «Зорю».