Кубок світу з біатлону-2020/21: календар і розклад гонок

Контіолахті, Гогфільцен, Обергоф і Нове Мєсто приймуть по два етапи

Цього сезону не відбудуться етапи в Естерсунді, Ансі, Рупольдингу та Пекіні - замість них буде кілька спарених етапів. Зроблено це для скорочення ризиків зараження коронавірусом.

По два етапи приймуть Контіолахті, Гогфільцен, Обергоф і Нове Мєсто. Завершити сезон планують 21 березня.

4 етап, Гогфільцен, Австрія, 17-20 грудня

17 грудня - спринт (чоловіки)

18 грудня - спринт (жінки)

19 грудня - гонка переслідування (чоловіки)

19 грудня - гонка переслідування (жінки)

20 грудня - масстарт (чоловіки)

20 грудня - масстарт (жінки)

5 етап, Обергоф, Німеччина, 7-10 січня

7 січня - спринт (жінки)

8 січня - спринт (чоловіки)

9 січня - гонка переслідування (жінки)

9 січня - гонка переслідування (чоловіки)

10 січня - змішана естафета

10 січня - одиночна змішана естафета (синглмікст)

6 етап, Обергоф, Німеччина, 13-17 січня

13 січня - спринт (чоловіки)

14 січня - спринт (жінки)

15 січня - естафета (чоловіки)

16 січня - естафета (жінки)

17 січня - масстарт (чоловіки)

17 січня - масстарт (жінки)

7 Етап, Антгольц, Італія, 21-24 січня

21 січня - індивідуальна гонка (жінки)

22 січня - індивідуальна гонка (чоловіки)

23 січня - масстарт (жінки)

23 січня - естафета (чоловіки)

24 січня - естафета (жінки)

24 січня - масстарт (чоловіки)

Чемпіонат світу, Поклюка, Словенія, 10-21 лютого

10 лютого - змішана естафета

12 лютого - спринт (чоловіки)

13 лютого - спринт (жінки)

14 лютого - гонка переслідування (чоловіки)

14 лютого - гонка переслідування (жінки)

16 лютого - індивідуальна гонка (жінки)

17 лютого - індивідуальна гонка (чоловіки)

18 лютого - одиночна змішана естафета (синглмікст)

20 лютого - естафета (жінки)

20 лютого - естафета (чоловіки)

21 лютого - масстарт (жінки)

21 лютого - масстарт (чоловіки)

8 Етап, Нове Мєсто, Чехія, 4 - 7 березня

4 березня - естафета (жінки)

5 березня - естафета (чоловіки)

6 березня - спринт (жінки)

6 березня - спринт (чоловіки)

7 березня - гонка переслідування (жінки)

7 березня - гонка переслідування (чоловіки)

9 Етап, Нове Мєсто, Чехія, 11-14 березня

11 березня - спринт (чоловіки)

12 березня - спринт (жінки)

13 березня - гонка переслідування (чоловіки)

13 березня - гонка переслідування (жінки)

14 березня - змішана естафета

14 березня - одиночна змішана естафета (синглмікст)

10 Етап, Голменколлен, Норвегія, 18-21 березня

18 березня - спринт (жінки)

19 березня - спринт (чоловіки)

20 березня - гонка переслідування (жінки)

20 березня - гонка переслідування (чоловіки)

21 березня - масстарт (жінки)

21 березня - масстарт (чоловіки).

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Джерело: ТСН