Кубок світу з біатлону-2020/21: календар і розклад гонок
Кубок світу з біатлону-2020/21
Контіолахті, Гогфільцен, Обергоф і Нове Мєсто приймуть по два етапи
Цього сезону не відбудуться етапи в Естерсунді, Ансі, Рупольдингу та Пекіні - замість них буде кілька спарених етапів. Зроблено це для скорочення ризиків зараження коронавірусом.
По два етапи приймуть Контіолахті, Гогфільцен, Обергоф і Нове Мєсто. Завершити сезон планують 21 березня.
4 етап, Гогфільцен, Австрія, 17-20 грудня
- 17 грудня - спринт (чоловіки)
- 18 грудня - спринт (жінки)
- 19 грудня - гонка переслідування (чоловіки)
- 19 грудня - гонка переслідування (жінки)
- 20 грудня - масстарт (чоловіки)
- 20 грудня - масстарт (жінки)
5 етап, Обергоф, Німеччина, 7-10 січня
- 7 січня - спринт (жінки)
- 8 січня - спринт (чоловіки)
- 9 січня - гонка переслідування (жінки)
- 9 січня - гонка переслідування (чоловіки)
- 10 січня - змішана естафета
- 10 січня - одиночна змішана естафета (синглмікст)
6 етап, Обергоф, Німеччина, 13-17 січня
- 13 січня - спринт (чоловіки)
- 14 січня - спринт (жінки)
- 15 січня - естафета (чоловіки)
- 16 січня - естафета (жінки)
- 17 січня - масстарт (чоловіки)
- 17 січня - масстарт (жінки)
7 Етап, Антгольц, Італія, 21-24 січня
- 21 січня - індивідуальна гонка (жінки)
- 22 січня - індивідуальна гонка (чоловіки)
- 23 січня - масстарт (жінки)
- 23 січня - естафета (чоловіки)
- 24 січня - естафета (жінки)
- 24 січня - масстарт (чоловіки)
Чемпіонат світу, Поклюка, Словенія, 10-21 лютого
- 10 лютого - змішана естафета
- 12 лютого - спринт (чоловіки)
- 13 лютого - спринт (жінки)
- 14 лютого - гонка переслідування (чоловіки)
- 14 лютого - гонка переслідування (жінки)
- 16 лютого - індивідуальна гонка (жінки)
- 17 лютого - індивідуальна гонка (чоловіки)
- 18 лютого - одиночна змішана естафета (синглмікст)
- 20 лютого - естафета (жінки)
- 20 лютого - естафета (чоловіки)
- 21 лютого - масстарт (жінки)
- 21 лютого - масстарт (чоловіки)
8 Етап, Нове Мєсто, Чехія, 4 - 7 березня
- 4 березня - естафета (жінки)
- 5 березня - естафета (чоловіки)
- 6 березня - спринт (жінки)
- 6 березня - спринт (чоловіки)
- 7 березня - гонка переслідування (жінки)
- 7 березня - гонка переслідування (чоловіки)
9 Етап, Нове Мєсто, Чехія, 11-14 березня
- 11 березня - спринт (чоловіки)
- 12 березня - спринт (жінки)
- 13 березня - гонка переслідування (чоловіки)
- 13 березня - гонка переслідування (жінки)
- 14 березня - змішана естафета
- 14 березня - одиночна змішана естафета (синглмікст)
10 Етап, Голменколлен, Норвегія, 18-21 березня
- 18 березня - спринт (жінки)
- 19 березня - спринт (чоловіки)
- 20 березня - гонка переслідування (жінки)
- 20 березня - гонка переслідування (чоловіки)
- 21 березня - масстарт (жінки)
- 21 березня - масстарт (чоловіки).
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Джерело: ТСН