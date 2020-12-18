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    Кубок світу з біатлону-2020/21: календар і розклад гонок

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    Кубок світу з біатлону-2020/21 - Кубок світу з біатлону-2020/21: календар і розклад гонок
    Кубок світу з біатлону-2020/21

    Контіолахті, Гогфільцен, Обергоф і Нове Мєсто приймуть по два етапи

    Цього сезону не відбудуться етапи в Естерсунді, Ансі, Рупольдингу та Пекіні - замість них буде кілька спарених етапів. Зроблено це для скорочення ризиків зараження коронавірусом.

    По два етапи приймуть Контіолахті, Гогфільцен, Обергоф і Нове Мєсто. Завершити сезон планують 21 березня. 

    4 етап, Гогфільцен, Австрія, 17-20 грудня

    • 17 грудня - спринт (чоловіки)
    • 18 грудня - спринт (жінки)
    • 19 грудня - гонка переслідування (чоловіки)
    • 19 грудня - гонка переслідування (жінки)
    • 20 грудня - масстарт (чоловіки)
    • 20 грудня - масстарт (жінки)

    5 етап, Обергоф, Німеччина, 7-10 січня

    • 7 січня - спринт (жінки)
    • 8 січня - спринт (чоловіки)
    • 9 січня - гонка переслідування (жінки)
    • 9 січня - гонка переслідування (чоловіки)
    • 10 січня - змішана естафета
    • 10 січня - одиночна змішана естафета (синглмікст)

    6 етап, Обергоф, Німеччина, 13-17 січня

    • 13 січня - спринт (чоловіки)
    • 14 січня - спринт (жінки)
    • 15 січня - естафета (чоловіки)
    • 16 січня - естафета (жінки)
    • 17 січня - масстарт (чоловіки)
    • 17 січня - масстарт (жінки)

    7 Етап, Антгольц, Італія, 21-24 січня

    • 21 січня - індивідуальна гонка (жінки)
    • 22 січня - індивідуальна гонка (чоловіки)
    • 23 січня - масстарт (жінки)
    • 23 січня - естафета (чоловіки)
    • 24 січня - естафета (жінки)
    • 24 січня - масстарт (чоловіки)

    Чемпіонат світу, Поклюка, Словенія, 10-21 лютого

    • 10 лютого - змішана естафета
    • 12 лютого - спринт (чоловіки)
    • 13 лютого - спринт (жінки)
    • 14 лютого - гонка переслідування (чоловіки)
    • 14 лютого - гонка переслідування (жінки)
    • 16 лютого - індивідуальна гонка (жінки)
    • 17 лютого - індивідуальна гонка (чоловіки)
    • 18 лютого - одиночна змішана естафета (синглмікст)
    • 20 лютого - естафета (жінки)
    • 20 лютого - естафета (чоловіки)
    • 21 лютого - масстарт (жінки)
    • 21 лютого - масстарт (чоловіки)

    8 Етап, Нове Мєсто, Чехія, 4 - 7 березня

    • 4 березня - естафета (жінки)
    • 5 березня - естафета (чоловіки)
    • 6 березня - спринт (жінки)
    • 6 березня - спринт (чоловіки)
    • 7 березня - гонка переслідування (жінки)
    • 7 березня - гонка переслідування (чоловіки)

    9 Етап, Нове Мєсто, Чехія, 11-14 березня

    • 11 березня - спринт (чоловіки)
    • 12 березня - спринт (жінки)
    • 13 березня - гонка переслідування (чоловіки)
    • 13 березня - гонка переслідування (жінки)
    • 14 березня - змішана естафета
    • 14 березня - одиночна змішана естафета (синглмікст)

    10 Етап, Голменколлен, Норвегія, 18-21 березня

    • 18 березня - спринт (жінки)
    • 19 березня - спринт (чоловіки)
    • 20 березня - гонка переслідування (жінки)
    • 20 березня - гонка переслідування (чоловіки)
    • 21 березня - масстарт (жінки)
    • 21 березня - масстарт (чоловіки).
     Читайте також: 

    Джерело: ТСН

    Теги: Австрія Німеччина біатлон чемпіонат світу Кубок світу Чехія Італія спринт естафета
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