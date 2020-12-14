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    Скелетоніст Владислав Гераскевич поліпшив найкращий результат на етапі Кубка світу в Австрії

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    Владислав Гераскевич продовжує вдосконалювати розгон, не дивлячись на відсутність удома стартової естакади - Скелетоніст Владислав Гераскевич поліпшив найкращий результат на етапі Кубка світу в Австрії
    Владислав Гераскевич продовжує вдосконалювати розгон, не дивлячись на відсутність удома стартової естакади
    Світлина - ibsfsliding

    Українець продовжує прогресувати попри об’єктивні труднощі

    Український скелетоніст Владислав Гераскевич посів 14-те місце на третьому етапі Кубка світу в австрійському Іґлсі.

    «Через погодні умови перед змаганнями скасували чотири з шести тренувальних заїздів, - коментує свій виступ Владислав. – Сніг взимку став сюрпризом і трек виявився не готовий до такого. Тому змагання проходили після двох тренувальних заїздів, що не дало змоги випробувати всі налаштування скелетона, які ми хотіли. 14-е місце на фініші в Іґлсі – для мене найкращий результат на цій трасі за весь час. Так само дуже порадував прогрес у стартовому розгоні. І це не дивлячись на те, що ми понині не маємо стартової естакади. Звичайно, ми хочемо показувати результати ще вищі і робимо все для цього».

    Владислав Гераскевич на дистанції
    Владислав Гераскевич на дистанції

    Виграв третій етап Кубка світу переможець двох попередніх етапів, один із найтитулованіших скелетоністів в історії Мартінс Дукурс із Латвії. Перше місце він розділив із олімпійським чемпіоном із РФ Алєксандром Третьяковим. В обох спортсменів – абсолютно ідентичний час. Третю позицію посів ще один росіянин Нікіта Трегубов.

    Четвертий етап Кубка світу відбудеться 18 грудня в тому ж Іґлсі.

     Читайте також: Український скелетоніст Гераскевич поліпшив три особисті рекорди на етапі Кубка світу (відео)
    Теги: Кубок світу скелетон Владислав Гераскевич Алєксандр Третьяков Мартінс Дукурс Нікіта Трегубов
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