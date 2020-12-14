Скелетоніст Владислав Гераскевич поліпшив найкращий результат на етапі Кубка світу в Австрії

Українець продовжує прогресувати попри об’єктивні труднощі

Український скелетоніст Владислав Гераскевич посів 14-те місце на третьому етапі Кубка світу в австрійському Іґлсі.

«Через погодні умови перед змаганнями скасували чотири з шести тренувальних заїздів, - коментує свій виступ Владислав. – Сніг взимку став сюрпризом і трек виявився не готовий до такого. Тому змагання проходили після двох тренувальних заїздів, що не дало змоги випробувати всі налаштування скелетона, які ми хотіли. 14-е місце на фініші в Іґлсі – для мене найкращий результат на цій трасі за весь час. Так само дуже порадував прогрес у стартовому розгоні. І це не дивлячись на те, що ми понині не маємо стартової естакади. Звичайно, ми хочемо показувати результати ще вищі і робимо все для цього».

Владислав Гераскевич на дистанції

Виграв третій етап Кубка світу переможець двох попередніх етапів, один із найтитулованіших скелетоністів в історії Мартінс Дукурс із Латвії. Перше місце він розділив із олімпійським чемпіоном із РФ Алєксандром Третьяковим. В обох спортсменів – абсолютно ідентичний час. Третю позицію посів ще один росіянин Нікіта Трегубов.

Четвертий етап Кубка світу відбудеться 18 грудня в тому ж Іґлсі.