Австрія планує запровадити жорсткий карантин після Різдва

У країні планують заборонити всю роздрібну торгівлю, крім продуктових магазинів і аптек

Обмеження хочуть посилити після Різдва і до 18 січня

Уряд Австрії планує ввести вже третій локдаун з початку пандемії. Про це повідомляє Austria Presse Agentur.

Зокрема, в Австрії планують заборонити всю роздрібну торгівлю, крім продуктових магазинів і аптек. Також хочуть відновити заборону на вільне пересування. Ці обмеження триватимуть до 18 січня. Школи відновлять роботу 7 січня, проте до 18 січня навчання буде проходити онлайн.

При цьому 16-17 січня в Австрії планують провести масове тестування для населення. У випадку, якщо результат тестування буде позитивним, людина залишиться на самоізоляції ще на тиждень.

Питання введення локдауну у країні буде обговорюватися сьогодні, 18 грудня, під час наради між урядом і федеральними штатами.

Нагадаємо, що з 17 листопада через зростання кількості хворих на коронавірус Австрія повернула суворий локдаун, який діяв до 6 грудня.

До слова, Австрія планує вакцинувати населення від Covid-19 у січні.

Крім того, Австрія планує провести вакцинацію населення від Covid-19 у три етапи.

Також, з 3 грудня Австрія почала часткове послаблення жорсткого карантину.