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    У світі

    Австрія планує запровадити жорсткий карантин після Різдва

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    У країні планують заборонити всю роздрібну торгівлю, крім продуктових магазинів і аптек - Австрія планує запровадити жорсткий карантин після Різдва
    У країні планують заборонити всю роздрібну торгівлю, крім продуктових магазинів і аптек
    Фото з відкритих джерел

    Обмеження хочуть посилити після Різдва і до 18 січня

    Уряд Австрії планує ввести вже третій локдаун з початку пандемії. Про це повідомляє Austria Presse Agentur.

    Зокрема, в Австрії планують заборонити всю роздрібну торгівлю, крім продуктових магазинів і аптек. Також хочуть відновити заборону на вільне пересування. Ці обмеження триватимуть до 18 січня. Школи відновлять роботу 7 січня, проте до 18 січня навчання буде проходити онлайн.

    При цьому 16-17 січня в Австрії планують провести масове тестування для населення. У випадку, якщо результат тестування буде позитивним, людина залишиться на самоізоляції ще на тиждень.

    Питання введення локдауну у країні буде обговорюватися сьогодні, 18 грудня, під час наради між урядом і федеральними штатами.

    Нагадаємо, що з 17 листопада через зростання кількості хворих на коронавірус Австрія повернула суворий локдаун, який діяв до 6 грудня.

    До слова, Австрія планує вакцинувати населення від Covid-19 у січні.

    Крім того, Австрія планує провести вакцинацію населення від Covid-19 у три етапи.

    Також, з 3 грудня Австрія почала часткове послаблення жорсткого карантину.

    Теги: Австрія навчання карантин уряд населення
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