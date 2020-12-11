Четвертий норвежець виграв гонку біатлонного Кубка світу. Найкращий українець – 30-й

Йоганнес Дале виявився швидшим, ніж стрімкі земляки і не менш сильні французи зі шведами

Норвезький біатлоніст Йоганнес Дале виграв спринтерську гонку, якою відкривалася програма чоловічих змагань на третьому етапі Кубка світу в австрійському Гохфільцені.

Провівши чисто обидві стрільби, Йоганнес випередив на фініші на 17,1 секунди француза Кентена Фійона-Майє, котрий теж стріляв чисто. Третє місце посів із одним промахом ще один представник Франції Фаб’єн Клод. Його відставання від лідера склало 29 секунд.

Для Дале то перша особиста перемога у рамках Кубка світу в кар’єрі. Йоганнес став уже четвертим з початку сезону норвежцем, який виграє гонку на кубковому етапі. До нього звитяги до свого активу записували Стурла Голм Лаґрейд, Йоганнес Бьо і Тар’єй Бьо.

Сьогодні в десятці теж було чотири представники Норвегії (Йоганнес Бьо – четвертий, Ветле Крістіансен – сьомий, Леґрейд – дев’ятий), а Тар’єй Бьо через два промахи на стрільбі стоячи фінішував 11-м.

Українці сьогодні виступили провально. В залікову 40-ку потрапив тільки Артем Прима, який з одним промахом відстав від переможця на хвилину і 34 секунд і посів 30 місце. Крім Артема, в когорту 60-ти учасників гонки переслідування пробився тільки Антон Дудченко, котрий теж з одним промахом став 52-м. Натомість Богдан Цимбал і Дмитро Підручний, які теж допустили лише по одному неточному пострілу, стали 68-м і 74-м відповідно. Руслан Ткаленко з трьома промахами – 87-й.

Завтра, 12 грудня, на третьому етапі Кубка світу о 11:45 естафету розпочнуть жінки.