Відомий український хокеїст захоплюється Путіним у соцмережах



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Колись Олег Полковников грав проти росіян у светрі збірної України Фейсбук Олега Полковникова

При цьому Олег Полковников вдає, що його замітка не має нічого спільного з політикою

46-річний киянин Олег Полковников відіграв в обороні збірної України з дня її створення і до 2001 року 113 матчів, закинув у них вісім шайб і віддав 41-ну результативну передачу. Немає сумнівів, що Полковников, який нині працює в одній зі столичних шкіл дитячим тренером – легенда українського хокею.

Проте сьогодні легенда видала щось таке, що не піддається здоровому глузду. На власній сторінці у «Фейсбуку» Олег розмістив фото зі зображенням президента країни-окупанта Путіна, коли той грав у хокей на Красній площі. І підписав цю світлину так: «Дуже хочеться побачити хоча б одного з наших президентів бодай із ракеткою в руках від бадмінтону!»

Така заява навіть встигла зібрати трохи вподобань. Поки ідилію не порушив головний тренер хокейного клубу АТЕК Сергій Супрун, котрий вступив з Полковниковим у суперечку.

«Олеже, як тобі постити покидька, який розв’язав війну з Україною? Та нехай він хоч який спортсмен буде…», - написав пан Супрун.

Відповідь вразила: «Сергію, мій посил не переходить у політичну площину. Не нагнітай!»

Після того Сергій Супрун не стримався: «Та зрозуміло, ви всі поза політикою! Для політики ж треба яйця мати, а так простіше – відсидітися і шкодувати… І мова ж не про якісь дії, а про те, що покидьок на твоєму фото – терорист! Не віриш, то я тобі при зустрічі розкажу, як беруть у полон і катують тільки за те, що ти українець! А ти, б…, дальше будь поза політикою, живи у Києві і пость Путіна. Відстій!»

Пізніше до дискусії на проукраїнських позиціях приєднався ще один відомий тренер Павло Дворецький. Ознайомитися з перепалкою хокейних авторитетів можете, полиставши скрін-шоти.

Зауважимо, що на початку і в кінці своєї кар’єри Олег Полковников грав за рідний «Сокіл». А решту часу, за винятком відрізку в 2003-2004 роках, коли він виступав за австрійський «Клаґенфурт», представляв російські клуби – казанський «Ак Барс», ярославльське «Торпедо», самарські ЦСК ВВС, московські «Спартак», «Динамо» і ЦСКА.