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    У Латинській Америці стартував відбір мундіалю-2022. Мессі приніс перемогу Аргентині (відео)

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    Ліонель Мессі встановив чергове гольове досягнення - У Латинській Америці стартував відбір мундіалю-2022. Мессі приніс перемогу Аргентині (відео)
    Ліонель Мессі встановив чергове гольове досягнення
    Світлина - UA-Футбол

    Уругвай на заключних секундах дотис чилійців

    У ніч з 8 на 9 жовтня за київським часом у Латинській Америці стартувала відбірна кампанія мундіалю-2022, який має відбутися через два роки восени в Катарі.

    Матчі першого туру несподіванок не принесли, хоча більш-менш спокійним вийшов лише перебіг поєдинку Аргентина – Еквадор, долю якого вирішив ранній пенальті, реалізований Ліонелем Мессі.

    Уругвай вирвав перемогу в чилійців на третій компенсованій арбітром хвилині, завдяки голу Максиміліано Ґомеса. Натомість перуанці у виїзному матчі з Парагваєм пропустили вдруге від Анхеля Ромеро на 81-й хвилині, але встигли врятуватися – на 85-й рахунок зрівняв Андре Карільо.

    Цікаво, що Мессі і уругваєць Луїс Суарес, який відкрив рахунок у матчі з Чилі, забили по 39 голів за свої збірні у відбіркових турнірах. За цим показником вони зрівнялися з легендарним бразильцем Роналдо. Тепер ці три гравці лідирують в списку найкращих бомбардирів збірних Південної Америки.

    Парагвай – Перу – 2:2

    Голи: 0:1 – Андре Карільо (52). 1:1 – Анхель Ромеро (67). 2:1 – Анхель Ромеро (81). 2:2 – Андре Карільо (85)

    Уругвай – Чилі – 2:1

    Голи: 1:0 – Луїс Суарес (39, з пенальті). 1:1 – Алексіс Санчес (54, з пенальті). 2:1 – Максиміліано Ґомес (90+3)

    Аргентина – Еквадор – 1:0

    Гол: 1:0 – Ліонель Мессі (13, з пенальті)

    Наступні поєдинки латиноамериканського відбору мундіалю-2022 відбудуться у суботу, 10 жовтня: Колумбія прийме Венесуелу, Бразилія – Болівію.

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    НОВИНИ ФУТБОЛУ Ліонель Мессі Луїс Суарес мундіаль-2022 Алексіс Санчес Андре Карільо Анхель Ромеро Роналдо Максиміліано Ґомес
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