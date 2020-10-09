У Латинській Америці стартував відбір мундіалю-2022. Мессі приніс перемогу Аргентині (відео)



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Ліонель Мессі встановив чергове гольове досягнення Світлина - UA-Футбол

Уругвай на заключних секундах дотис чилійців

У ніч з 8 на 9 жовтня за київським часом у Латинській Америці стартувала відбірна кампанія мундіалю-2022, який має відбутися через два роки восени в Катарі.

Матчі першого туру несподіванок не принесли, хоча більш-менш спокійним вийшов лише перебіг поєдинку Аргентина – Еквадор, долю якого вирішив ранній пенальті, реалізований Ліонелем Мессі.

Уругвай вирвав перемогу в чилійців на третій компенсованій арбітром хвилині, завдяки голу Максиміліано Ґомеса. Натомість перуанці у виїзному матчі з Парагваєм пропустили вдруге від Анхеля Ромеро на 81-й хвилині, але встигли врятуватися – на 85-й рахунок зрівняв Андре Карільо.

Цікаво, що Мессі і уругваєць Луїс Суарес, який відкрив рахунок у матчі з Чилі, забили по 39 голів за свої збірні у відбіркових турнірах. За цим показником вони зрівнялися з легендарним бразильцем Роналдо. Тепер ці три гравці лідирують в списку найкращих бомбардирів збірних Південної Америки.

Парагвай – Перу – 2:2

Голи: 0:1 – Андре Карільо (52). 1:1 – Анхель Ромеро (67). 2:1 – Анхель Ромеро (81). 2:2 – Андре Карільо (85)

Уругвай – Чилі – 2:1

Голи: 1:0 – Луїс Суарес (39, з пенальті). 1:1 – Алексіс Санчес (54, з пенальті). 2:1 – Максиміліано Ґомес (90+3)

Аргентина – Еквадор – 1:0

Гол: 1:0 – Ліонель Мессі (13, з пенальті)

Наступні поєдинки латиноамериканського відбору мундіалю-2022 відбудуться у суботу, 10 жовтня: Колумбія прийме Венесуелу, Бразилія – Болівію.