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Скандальний ексгравець «Динамо» очолив турецький клуб, який купив бізнесмен з Росії

Христина Жиренко
glavcom.ua
Христина Жиренко
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Скандальний ексгравець «Динамо» очолив турецький клуб, який купив бізнесмен з Росії
Нещодавно Юран скаржився на «українських нациків»

«Серік Беледієспор» нещодавно придбав російський бізнесмен Туфан Садигов

Колишній нападник київського «Динамо» Сергій Юран став головним тренером турецького клубу «Серік Беледієспор». Про це повідомляє «Главком».

«Серік Беледієспор» нещодавно придбав російський бізнесмен Туфан Садигов.

«Вилітаю з Москви до Анталії зі своїм штабом. Зі мною чотири помічники. Попередньо все з турецькими керівниками «Серік Беледієспора» обговорив. Підписання контракту заплановане на п'ятницю-суботу. З 1 липня приступаємо до роботи в Анталії. Я завжди казав: мені цікаво, коли є цілі. А цей клуб їх має. Збирати команду доведеться фактично з нуля, тож у першому сезоні першочергове завдання – зберегти клуб у другому дивізіоні», – заявив Юран.

Сергій Юран народився в Луганську. Там він почав грати на професійному рівні у місцевій «Зорі».

У 1988 році Юран перейшов у «Динамо», з яким виграв чемпіонат і Кубок СРСР.

У 1991 році він покинув «Динамо» і поїхав до Португалії.

Наразі Юран проживає в Росії. Нещодавно він скаржився на «українських нациків».

Також скандальний ексгравець киян стверджував, що без звернення Путіна не уявляє святкування Нового року.

Як повідомлялося, шоста ракетка світу росіянка Мірра Андрєєва лайкала дописи про діяльність пропутінської організації «Народний фронт», яка допомагає окупантам.

Мірра Андрєєва лайкала дописи багаторазового призера чемпіонатів Росії з гірськолижного спорту Антона Єнджиєвського.

Антон Єнджиєвський – активіст організації «Народний фронт», яка за підтримку війни перебуває під санкціями ЄС, Канади, Швейцарії та України. Зокрема, він публікував у своєму Instagram фотографії про те, як він надсилав допомогу російським окупантам.

Єнджиєвський також брав участь у пропагандистських заходах, організованих «Народним фронтом». Мірра Андрєєва поставила лайки двом публікаціям на сторінці Антона про пропагандистські заходи, організовані підсанкційною організацією.

Мірра Андрєєва та її сестра Еріка Андрєєва (посідає 102 місце у рейтингу WTA) також зробили кілька фотографій з Єнджиєвським та Миколою Олюніним.

У 2024 році Микола Олюнін був довіреною особою диктатора Володимира Путіна на президентських «виборах» у Росії.

Теги: Сєрґєй Юран НОВИНИ ФУТБОЛУ ФК «Динамо»

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