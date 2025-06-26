Мбаппе подав до суду на «ПСЖ»: яка причина
Судове розслідування у справі розпочалося у вівторок, 24 червня
Форвард «Реала» Кіліан Мбаппе подав до суду на «ПСЖ» через психологічний тиск і примус до підписання контракту у 2023 році. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на L’Equipe.
Колишній нападник паризького клубу звинувачує «ПСЖ» у психологічному тиску, повідомили у прокуратурі. Судове розслідування розпочалося у вівторок, 24 червня. Справу розглядатимуть двоє суддів.
Мбаппе також звинуватив «ПСЖ» у примусі до підписання нового контракту у 2023 році – тоді його тимчасово відсторонили від роботи з основним складом.
З 2024 року форвард виступає за «Реал». Він перебрався до мадридського клубу на правах вільного агента.
Нагадаємо, завершилися матчі групи E на Клубному чемпіонаті світу-2025 – визначилися шість пар плей-оф.
1/8 фіналу Клубного чемпіонату світу-2025
Субота, 28 червня
19:00 – «Палмейрас» (Бразилія) – «Ботафогу» (Бразилія)
23:00 – «Бенфіка» (Португалія) – «Челсі» (Англія)
Неділя, 29 червня
19:00 – «ПСЖ» (Франція) – «Інтер Маямі» (США)
23:00 – «Фламенгу» (Бразилія) – «Баварія» (Німеччина)
Понеділок, 30 червня
22:00 – «Інтер» (Італія) – «Флуміненсе» (Бразилія)
Середа, 2 липня
04:00 – «Боруссія» Дортмунд (Німеччина) – «Монтеррей» (Мексика)
Як повідомлялося, у другому кваліфікаційному раунді Ліги чемпіонів «Динамо» зіграє з переможцем пари «Жальгіріс» (Литва) – «Хамрун Спартанс» (Мальта).
Матчі цієї стадії будуть зіграні 22/23 та 29/30 липня, відповідно для «Динамо» вони стануть першими офіційними матчами у новому сезоні.
Першу гру «Динамо» проведе на полі суперника. Другий поєдинок буде формальном домашнім для київського клубу.