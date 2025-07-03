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Очільники ФІФА та УЄФА прокоментували загибель гравця «Ліверпуля» Жоти

Христина Жиренко
glavcom.ua
Христина Жиренко
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Очільники ФІФА та УЄФА прокоментували загибель гравця «Ліверпуля» Жоти
За збірну Португалії Діогу відіграв майже півсотні матчів (14 голів та 12 асистів)
фото: Reuters

Футболіст «Ліверпуля» та збірної Португалії Діогу Жота загинув у дорожньо-транспортній пригоді

Президент ФІФА Джанні Інфантіно висловив співчуття у зв'язку із загибеллю футболіста «Ліверпуля» Діогу Жоти та його брата Андре Сілви, який грав за «Пенафієл». Про це повідомляє «Главком».

«Я глибоко засмучений звісткою про трагічну загибель Діогу Жоти та його брата Андре Сілви. У віці всього 28 років Діогу зробив фантастичну кар'єру, і у нього попереду було ще багато чудових років, а його брат Андре процвітав у ФК «Пенафієл» – їх обох дуже не вистачатиме всім, хто їх знав, і всій світовій футбольній спільноті», – заявив Інфантіно.

Очільник УЄФА Александр Чеферін заявив, що енергія Жоти надихала всіх гравців на полі.

«Усього три тижні тому я мав честь вручити Діогу Жоте медаль після фіналу Ліги націй – момент радості, гордості та урочистостей, що тепер назавжди залишиться в пам'яті зі смутком. Його пристрасть, енергія та дух на полі надихали всіх довкола. Це жахливо – думати, що життя, сповнене радості та потенціалу, обірвалося надто рано. Спочивай зі світом, дорогий Діогу. Ти не будеш забутий», – йдеться у заяві Чеферіна.

Нагадаємо, футболіст «Ліверпуля» та збірної Португалії Діогу Жота загинув у дорожньо-транспортній пригоді. Трагедія сталася цієї ночі у провінції Самора – на 65-му кілометрі траси A-52 поблизу муніципалітету Паласіос-де-Санабрія.

Зазначається, що автомобіль, у якому перебував 28-річний Жота разом зі своїм братом Андре (26 років, також професійний футболіст), злетів із дороги та загорівся. За словами очевидців, полум’я миттєво охопило транспортний засіб і перекинулось на навколишню рослинність.

На місце трагедії оперативно прибула екстрена служба 112, однак врятувати футболіста та його брата не вдалося. У Діогу Жоти та його дружини Руте Кардосо лишилося троє дітей.

За свою кар'єру Жота пограв за «Пасуш Феррейру», «Порту», «Атлетіко», «Вулверхемптон», а з 2020 року виступав у складі «Ліверпуля» (182 матчі, 65 голів та 26 асистів). За збірну Португалії Діогу відіграв майже півсотні матчів (14 голів та 12 асистів).

Теги: Александр Чеферін ДТП смерть НОВИНИ ФУТБОЛУ

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