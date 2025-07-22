«Хамрун» – «Динамо»: де дивитися гру кваліфікації Ліги чемпіонів

У попередньому раунді кваліфікації Ліги чемпіонів «Хамрун» здолав «Жальгіріс»

Сьогодні, 22 липня, київське «Динамо» розпочне єврокубковий сезон матчем проти мальтійського клубу «Хамрун». Про це повідомляє «Главком».

Цього сезону кияни розпочнуть свій шлях з другого кваліфікаційного раунду Ліги чемпіонів.

Поєдинок кваліфікації Ліги чемпіонів «Хамрун» – «Динамо» пройде на стадіоні «Тоні Беззіна» у Паолі. Початок зустрічі о 20:00 за київським часом.

Гру «Хамрун» – «Динамо»» у прямому ефірі транслюватиме телеканал 2+2.

Матч-відповідь у Любліні буде проведено 29 липня, початок о 21:00 за Києвом.

У попередньому раунді кваліфікації Ліги чемпіонів «Хамрун» здолав «Жальгіріс» (Литва).

У першому матчі у Вільнюсі перемогу здобули господарі поля з рахунком 2:0.

У матчі-відповіді мальтійці відіграли два мʼячі вже у першому таймі. На 35-й хвилині рахунок відкрив Саліу Тіуне, а на 41-й подвоїв Мбонг.

У другому таймі команди голів не забивали, як і у екстра-таймі, тож доля путівки до наступного раунду вирішилася у серії післяматчевих пенальті. У серії, яка тривала аж по 14 ударів, перемогу здобула мальтійська команда з рахунком 11:10.

Нагадаємо, у понеділок, 21 липня, УЄФА провело жеребкування третього кваліфікаційного раунду Ліги чемпіонів, у якому були визначені потенційні суперники для київського «Динамо» залежно від результату матчу проти мальтійського клубу «Хамрун Спартанс».

У разі успіху в протистоянні з «Хамрун Спартанс» динамівці зустрінуться в наступному раунді з переможцем пари «Пафос» (Кіпр) / «Маккабі» Тель-Авів (Ізраїль).

Перші матчі третього раунду кваліфікації Ліги чемпіонів заплановані на 5-6 серпня, матчі-відповіді – на 12 серпня.