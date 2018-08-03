Легендарний боксер Костя Цзю назвав Усика справжнім джентльменом



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Костя Цзю

Колишньому боксеру сподобалося, що Олександр не змішує спорт і політику

Екс-чемпіон світу з боксу Костя Цзю підтримав вчинки українського боксера Олександра Усика після його перемоги над росіянином Муратом Гассієвим.

Уродженець Росії, який представляв на рингу Австралію, заявив, що українець повів себе, перш за все, як джентльмен, коли відмовився від звання «Героя України».

«Я його повністю підтримую у тому, що не треба змішувати спорт і політику. Тому що сам вважаю, що це абсолютно неправильно», - сказав Цзю.

«Спортсмени повинні займатися спортом, незалежно від того, до якої партії належиш, якої національності. Робити свою роботу на 100%, щоб люди отримували задоволення», - цитує екс-чемпіона NSN.fm.

За словами Кості Цзю, Усик, перш за все, відстояв свою честь, і це – найголовніше.

«Він представляє зараз не тільки Україну, він представляє вид спорту, який називається «бокс». І він, перш за все, показав себе справжнім джентльменом, як на рингу, так і поза ним. Тому у мене тільки повага до нього» - підсумував колишній боксер.

Нагадаємо, Усик подякував українцям за підтримку у бою з Гассієвим.

Водночас, у Держдумі РФ розмріялися, що Усик відмовиться від українського громадянства.