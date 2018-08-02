Усик подякував українцям за підтримку у бою з Гассієвим: Це відчувалося і на відстані (відео)



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Олександр Усик

Олександр у Києві зустрівся з прихильниками та представниками ЗМІ

Олександр Усик радий, що в Україну приїхав кубок Мохаммеда Алі, а також чемпіонські пояси.

Про це заявив сам український боксер на зустрічі з представниками ЗМІ та фанатами у Києві, йдеться у прес-релізі K2 Promotions, який отримав «Главком».

«Я хочу подякувати всім, хто підтримував мене у цьому поєдинку. Коли я у Москві переглядав новини, бачив, що дуже багато людей переживали за мене. Дуже дякую за підтримку, за молитви. Це відчувається і на відстані», - сказав він.

«Це велика перемога не лише моя, а й тих людей, які щиро раді, що в Україну приїхав цей кубок, ці чудові пояси», - продовжив Усик.

Олександр також зауважив, що йому тепер хочеться підкорити новий щабель.

«Я вже колись говорив, коли пояси будуть об'єднані, мені обов'язково захочеться підкорювати новий щабель. У хевівейті інша небезпека, інший адреналін, все інше», - зазначив він.

При цьому генеральний директор K2 Promotions Ukraine Олександр Красюк розповів, що команда Усика веде переговори з Едді Херном, який є промоутером і Ентоні Джошуа, і Тоні Беллью.

«Олександр публічно кинув виклик Тоні Беллью . Завдання промоутера – реалізувати бажання боксера. Над цим ми зараз працюємо. Тим більше, що Беллью також готовий до цього поєдинку», - пояснив він.

Нагадаємо, два тижні тому у Москві Олександр Усик у межах фіналу Всесвітньої боксерської суперсерії здобув перемогу над Муратом Гассієвим.

Читайте також: Усик про критику з боку політиків: Краще б підняли пенсії і повернули посмішки людям.