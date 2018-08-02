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    Усик подякував українцям за підтримку у бою з Гассієвим: Це відчувалося і на відстані (відео)

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    Олександр Усик - Усик подякував українцям за підтримку у бою з Гассієвим: Це відчувалося і на відстані (відео)
    Олександр Усик

    Олександр у Києві зустрівся з прихильниками та представниками ЗМІ

    Олександр Усик радий, що в Україну приїхав кубок Мохаммеда Алі, а також чемпіонські пояси.

    Про це заявив сам український боксер на зустрічі з представниками ЗМІ та фанатами у Києві, йдеться у прес-релізі K2 Promotions, який отримав «Главком».

    «Я хочу подякувати всім, хто підтримував мене у цьому поєдинку. Коли я у Москві переглядав новини, бачив, що дуже багато людей переживали за мене. Дуже дякую за підтримку, за молитви. Це відчувається і на відстані», - сказав він.

    «Це велика перемога не лише моя, а й тих людей, які щиро раді, що в Україну приїхав цей кубок, ці чудові пояси», - продовжив Усик.

    Олександр також зауважив, що йому тепер хочеться підкорити новий щабель.

    «Я вже колись говорив, коли пояси будуть об'єднані, мені обов'язково захочеться підкорювати новий щабель. У хевівейті інша небезпека, інший адреналін, все інше», - зазначив він.

    При цьому генеральний директор K2 Promotions Ukraine Олександр Красюк розповів, що команда Усика веде переговори з Едді Херном, який є промоутером і Ентоні Джошуа, і Тоні Беллью.

    «Олександр публічно кинув виклик Тоні Беллью . Завдання промоутера – реалізувати бажання боксера. Над цим ми зараз працюємо. Тим більше, що Беллью також готовий до цього поєдинку», - пояснив він.

    Нагадаємо, два тижні тому у Москві Олександр Усик у межах фіналу Всесвітньої боксерської суперсерії здобув перемогу над Муратом Гассієвим.

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    бокс Олександр Усик
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