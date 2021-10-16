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    Ломаченко вилетів до США за два місяці до поєдинку з Коммі

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    Василь Ломаченко готуватиметься до наступного бою в США - Ломаченко вилетів до США за два місяці до поєдинку з Коммі
    Василь Ломаченко готуватиметься до наступного бою в США
    Фото з відкритих джерел

    Український боксер проведе підготовку до бою за океаном

    Колишній абсолютний чемпіон світу з боксу в легкій ваговій категорії українець Василь Ломаченко полетів до США, де проведе підготовку до поєдинку з представником Гани Річардом Коммі. Відео з аеропорту розміщено на спільній сторінці Ломаченко і Олександра Усика в соцмережі.

    «Василь Ломаченко відправився в США для підготовки до бою з Річардом Коммі, який відбудеться 11 грудня в Нью-Йорку на знаменитій арені «Медісон-сквер-гарден», – йдеться в описі до відео.

    Раніше Коммі бився з Теофімо Лопесом і в бою з ним позбувся пояса за версією IBF. Цікаво, що попередній поєдинок Ломаченко також провів з екс-суперником Лопеса. У червні Василь достроково переміг Масаеші Накатані.

    У Ломаченко 15 перемог (11 нокаутом) і 2 поразки, у Коммі 30 перемог (27 нокаутом) і 3 поразки.

    Раніше боєць ММА Нурмагомедов пожартував про побиття росіянина і став ворогом.

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    Теги: бокс Василь Ломаченко
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    Ломаченко вилетів до США за два місяці до поєдинку з Коммі