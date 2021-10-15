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    Чемпіон світу Ф’юрі натякнув на завершення боксерської кар’єри

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    У бою з Вайлдером Ф'юрі двічі був у нокдауні - Чемпіон світу Ф’юрі натякнув на завершення боксерської кар’єри
    У бою з Вайлдером Ф'юрі двічі був у нокдауні
    Фото з відкритих джерел

    У Тайсона за контрактом з Top Rank і ESPN залишився один бій

    Тайсон Ф’юрі, котрий у видовищному поєдинку проти Деонтея Вайлдера захистив звання чемпіона світу у надважкій вазі за версією WBC, натякнув, що може залишити бокс. Про це він розповів The Telegraph.

    «Я не знаю, що станеться. У мене залишився один бій за контрактом з Top Rank і ESPN, і ми подивимося, що буде. Але зараз я не думаю про бокс. Не знаю, скільки поєдинків у мене залишилося. Не знаю, чи потрібно мені ще битися. Справа не у грошах або захистах титулів. Я мотивований вставати вранці, робити невеликі тренування та насолоджуватися своїм днем.

    У мене немає жодних цілей у боксі, я зробив все і виграв все. Я завжди буду чемпіоном за версіями WBC, WBA, WBO, IBF, це вже закріплено в історії. Але коли з тобою покінчено, не має значення, скільки у тебе було поясів, кого ти переміг, який у тебе рекорд. Ти просто ще один голий бомж у душі, і я завжди дотримувався такої думки», – сказав Ф'юрі.

    Ф'юрі переміг Вайлдера нокаутом в 11 раунді. Є імовірність, що наступний поєдинок він проведе проти чемпіона за всіма іншими боксерськими версіями Олександром Усиком. Але спочатку Усик і Джошуа мають провести бій-реванш до кінця квітня.

    Тим часом Вайлдера відсторонили від боїв на пів року, Ф’юрі – на півтора місяці.

    Раніше легендарний боксер оцінив шанси Усика в потенційному бою з Ф’юрі.

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    Теги: бокс Тайсон Ф'юрі
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    Чемпіон світу Ф’юрі натякнув на завершення боксерської кар’єри