Як «Динамо» вигравало перший матч у 2020-му. Фоторепортаж з НСК «Олімпійського»

Іспанець Фран Соль у цій зустрічі нарешті забив Іван Вербицький

Кияни в більшості здолали «Колос» із Ковалівки

Команда київського «Динамо» виграла перший офіційний матч у 2020 році. Після сенсаційної поразки від СК «Дніпро-1» минулої п’ятниці у вівторок, 3 березня, «біло-сині» перемогли 2:0 «Колос» із Ковалівки. М’ячі забили Фран Соль і Віктор Циганков, а пів матчу гості після вилучення Євгена Задої грали в меншості.

Після цієї перемоги «Динамо» має 42 очка і йде в таблиці другим, випереджаючи луганську «Зорю» на два пункти. Правда, у луганців є гра в запасі.