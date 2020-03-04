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    Статті

    Як «Динамо» вигравало перший матч у 2020-му. Фоторепортаж з НСК «Олімпійського»

    • Іван Вербицький
    • Розсилка
    Іспанець Фран Соль у цій зустрічі нарешті забив - Як «Динамо» вигравало перший матч у 2020-му. Фоторепортаж з НСК «Олімпійського»
    Іспанець Фран Соль у цій зустрічі нарешті забив
    Іван Вербицький

    Кияни в більшості здолали «Колос» із Ковалівки

    Команда київського «Динамо» виграла перший офіційний матч у 2020 році. Після сенсаційної поразки від СК «Дніпро-1» минулої п’ятниці у вівторок, 3 березня, «біло-сині» перемогли 2:0 «Колос» із Ковалівки. М’ячі забили Фран Соль і Віктор Циганков, а пів матчу гості після вилучення Євгена Задої грали в меншості.

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    Як «Динамо» вигравало перший матч у 2020-му. Фоторепортаж з НСК «Олімпійського»
    Як «Динамо» вигравало перший матч у 2020-му. Фоторепортаж з НСК «Олімпійського»
    Як «Динамо» вигравало перший матч у 2020-му. Фоторепортаж з НСК «Олімпійського»
    Як «Динамо» вигравало перший матч у 2020-му. Фоторепортаж з НСК «Олімпійського»
    Як «Динамо» вигравало перший матч у 2020-му. Фоторепортаж з НСК «Олімпійського»
    Як «Динамо» вигравало перший матч у 2020-му. Фоторепортаж з НСК «Олімпійського»
    Як «Динамо» вигравало перший матч у 2020-му. Фоторепортаж з НСК «Олімпійського»
    Як «Динамо» вигравало перший матч у 2020-му. Фоторепортаж з НСК «Олімпійського»
    Як «Динамо» вигравало перший матч у 2020-му. Фоторепортаж з НСК «Олімпійського»
    Як «Динамо» вигравало перший матч у 2020-му. Фоторепортаж з НСК «Олімпійського»
    Як «Динамо» вигравало перший матч у 2020-му. Фоторепортаж з НСК «Олімпійського»
    Як «Динамо» вигравало перший матч у 2020-му. Фоторепортаж з НСК «Олімпійського»
    Як «Динамо» вигравало перший матч у 2020-му. Фоторепортаж з НСК «Олімпійського»
    Як «Динамо» вигравало перший матч у 2020-му. Фоторепортаж з НСК «Олімпійського»
    Як «Динамо» вигравало перший матч у 2020-му. Фоторепортаж з НСК «Олімпійського»
    Як «Динамо» вигравало перший матч у 2020-му. Фоторепортаж з НСК «Олімпійського»
    Як «Динамо» вигравало перший матч у 2020-му. Фоторепортаж з НСК «Олімпійського»
    Як «Динамо» вигравало перший матч у 2020-му. Фоторепортаж з НСК «Олімпійського»
    Як «Динамо» вигравало перший матч у 2020-му. Фоторепортаж з НСК «Олімпійського»
    Як «Динамо» вигравало перший матч у 2020-му. Фоторепортаж з НСК «Олімпійського»
    Як «Динамо» вигравало перший матч у 2020-му. Фоторепортаж з НСК «Олімпійського»
    Як «Динамо» вигравало перший матч у 2020-му. Фоторепортаж з НСК «Олімпійського»
    Як «Динамо» вигравало перший матч у 2020-му. Фоторепортаж з НСК «Олімпійського»
    Як «Динамо» вигравало перший матч у 2020-му. Фоторепортаж з НСК «Олімпійського»
    Як «Динамо» вигравало перший матч у 2020-му. Фоторепортаж з НСК «Олімпійського»
    Як «Динамо» вигравало перший матч у 2020-му. Фоторепортаж з НСК «Олімпійського»
    Як «Динамо» вигравало перший матч у 2020-му. Фоторепортаж з НСК «Олімпійського»
    Як «Динамо» вигравало перший матч у 2020-му. Фоторепортаж з НСК «Олімпійського»
    Як «Динамо» вигравало перший матч у 2020-му. Фоторепортаж з НСК «Олімпійського»
    Як «Динамо» вигравало перший матч у 2020-му. Фоторепортаж з НСК «Олімпійського»
    Як «Динамо» вигравало перший матч у 2020-му. Фоторепортаж з НСК «Олімпійського»
    Як «Динамо» вигравало перший матч у 2020-му. Фоторепортаж з НСК «Олімпійського»
    Іван Вербицький

    Після цієї перемоги «Динамо» має 42 очка і йде в таблиці другим, випереджаючи луганську «Зорю» на два пункти. Правда, у луганців є гра в запасі.
    НОВИНИ ФУТБОЛУ ФК «Динамо» Прем’єр-ліга Віктор Циганков Беньямін Вербіч Фран Соль ФК «Колос» (Ковалівка) Мохаммед Кадірі Кирило Петров Олексій Михайличенко Руслан Костишин Євген Задоя Євген Волинець
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